QUIZ ελληνικός κινηματογράφος: Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες για την 28η Οκτωβρίου και το Έπος του '40;

Ο ελληνικός κινηματογράφος, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 1970 ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την 28η Οκτωβρίου, το έπος του '40 και την αντίσταση απέναντι στις κατοχικές δυνάμεις. Ακόμη και νωρίτερα με το «Οι Γερμανοί ξανάρχονται» αλλά και πρόσφατα με «Το τελευταίο σημείωμα» η συγκεκριμένη περίοδος έχει αποτελέσει έμπνευση για τις κινηματογραφικές παραγωγές.

Δες ΕΔΩ το κουίζ για την ιστορία της 28ης Οκτωβρίου

Στο νέο QUIZ του Reader καλείστε να θυμηθείτε ταινίες που έχουν γίνει πλέον εμβληματικές. Πρωταγωνιστές όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Τζένη Καρέζη, αλλά και οι Κώστας Καζάκος, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Κώστας Καρράς, Άγγελος Αντωνόπουλος, Λάκη Κομνηνός, Φερνάντο Σάντσο, Κώστας Πρέκας και πολλοί άλλοι έχουν συνδέσει το όνομά τους με την... ηρωική πλευρά του σινεμά.

Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες για την 28η Οκτωβρίου και το Έπος του '40;

Δείτε τα QUIZ του Reader

Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες και τις σειρές του Κώστα Βουτσά;

Παλιός ελληνικός κινηματογράφος: Βρες την ταινία της Finos Film από τη φωτογραφία

Πόσο καλά ξέρεις την ταινία «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης»

Πόσο καλά ξέρεις τις ταινίες του Θανάση Βέγγου;

Πόσο καλά θυμάσαι τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο; Σου δίνουμε την ατάκα, βρες την ταινία

Κουίζ παλιού ελληνικού κινηματογράφου: Θυμάσαι ποιος έπαιζε τον Γκόρτσο;

Σου δίνουμε το soundtrack, μπορείς να βρεις το σήριαλ; - Για πολύ δυνατούς λύτες

Θυμάσαι τις μακροβιότερες ελληνικές σειρές και εκπομπές;

30 χρόνια Ντόλτσε Βίτα: Μπορείς να βρεις την ατάκα;

Σου δίνουμε το γνωμικό, μπορείς να βρεις ποιος είπε τη φράση;

Ξέρεις καλύτερη Ιστορία από ένα παιδί Δημοτικού;

Ξέρεις τι σημαίνουν οι άγνωστες λέξεις στα ποιήματα του Καββαδία;

The Κόπανοι το κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την κορυφαία cult ταινία;

Πόσο καλά ξέρεις το ελληνικό ροκ των '90s;

Πόσο καλά ξέρεις τα Εγκλήματα;

Πόσο καλά ξέρεις το Ευτυχισμένοι Μαζί;

Σου δίνουμε την ατάκα, βρες από ποια σειρά του Mega είναι

Πόσο καλά ξέρεις τους Απαράδεκτους;

Θυμάσαι τους ξένους μπασκετμπολίστες στην Α1 των '90s;

Πόσο καλά ξέρεις τις διαφημίσεις της τηλεόρασης; (Μέρος Β')

Πόσο καλά ξέρεις τις διαφημίσεις της τηλεόρασης; (Μέρος Α')

Κουίζ για «παλιούς»: Πόσο καλά θυμάσαι την αργκό της στρατιωτικής θητείας;

Πόσο καλά θυμάσαι την ιστορία της Ελλάδας στο EuroBasket;

Πόσο καλά γνωρίζεις τη γεωγραφία της Ελλάδας;

Ξέρεις πώς λέγονται καθημερινές λέξεις στα ελληνικά;

Ποιας ομάδας οι οπαδοί λένε αυτό το σύνθημα;

Κουίζ με Κόρατς και Σαπόρτα: Θυμάσαι ποιους ευρωπαϊκούς τίτλους κατέκτησαν οι ελληνικές ομάδες;

100 χρόνια Ολυμπιακός: Θυμάσαι τους ευρωπαϊκούς τίτλους της ομάδας;

Πόσο καλά γνωρίζεις τα πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας;

Πόσο καλά ξέρεις τις περιοχές και τις συνοικίες της Αθήνας;