Παναγιώτα Βλαντή: «Πήγα σε 60 ακροάσεις, κανείς δεν με έπαιρνε - Εκεί θεωρώ ότι είμαι αγγούρι»

Η Παναγιώτα Βλαντή ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Fashion Snap!» του Παντελή Τουτουντζή στο YouTube και μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα της βήματα στην υποκριτική αμέσως μετά τη δραματική σχολή όταν πήγαινε σε ακροάσεις στις οποίες είχε μεγάλο άγχος και τελικά δεν την έπαιρναν για τον ρόλο.

«Χάος... Είναι διαφορετικό το χάος που βγαίνεις από τη σχολή και το χάος στην πορεία των πραγμάτων. Πήγα σε 60 ακροάσεις, κανείς δεν με έπαιρνε. Για τις ακροάσεις θεωρώ ότι είμαι ''αγγούρι''. Πολύ ντροπαλή. Πρέπει να ήμουν πολύ άγουρη.

Έβλεπαν το πάθος και όλο αυτό που είχα προφανώς γιατί μου το λέγανε.

Μου είχε κάτι πολύ ωραίο, η Μάγια Λυμπεροπούλου: ''Είσαι ακόμα άγουρη, άπειρη, αλλά εγώ βλέπω την προοπτική".

Αν κάτι πήγε καλά, ήταν γιατί είδαν την προοπτική. Δεν ήμουν καλή. Δούλεψα πολύ για να είμαι καλή. Δούλεψα πάρα πολύ για να είμαι καλή», είπε αρχικά η Παναγιώτα Βλαντή, περίπου στο 14':30" του βίντεο.

«Στις ακροάσεις είναι να κάνει και το φυζίκ σου, είναι πολλά πράγματα. Εγώ άμα με βάλεις τώρα να κάνω ακρόαση, δεν θα είμαι καλή, δεν μπορώ. Πρέπει να μου δώσεις τον ρόλο και να μπω να δουλέψω πάρα πολύ σκληρά, τη φωνή μου, το σώμα μου, το κείμενο,

Οι ακροάσεις είναι μέρος της δουλειάς, αλλά όταν ξέρεις ότι πρέπει να ανταγωνιστείς για να πάρεις έναν ρόλο, αυτό μου έκοβε τα πόδια.

Υπάρχουν άτομα που σε ακροάσεις είναι πάρα πολύ καλοί, τα δίνουν όλα και τους θαυμάζω. Εγώ δεν είμαι έτσι. Ακόμα και τώρα άμα μου πουν ότι θα περάσω ακρόαση για έναν ρόλο τηλεοπτικό ή κινηματογραφικό, έχω άγχος», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός.

«Θα μπορούσα να είχα πει όχι στον ρόλο της Σιλβί στα Μαύρα Μεσάνυχτα»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης η Παναγιώτα Βλαντή μίλησε για τον ρόλο της Σιλβί στη σειρά του Mega, «Μαύρα Μεσάνυχτα», με την ηθοποιιό να παραδέχεται πως θα μπορούσε να είχε πει όχι επειδή τότε δεν ήταν καλά στην προσωπική της ζωή.

«Ήταν πρόκληση, φόβος, όλα, τα πάντα όλα. Και πρέπει να σου πω ότι αυτό έγινε σε μια πολύ δύσκολη προσωπική στιγμή. Δεν ήμουν καλά μου στα προσωπικά μου. Το ήθελα πάρα πολύ, αλλά ήμουν και πάρα πολύ μετέωρη προσωπικά

Θα μπορούσα να είχα πει και ένα όχι στον ρόλο. Είπα το "ναι" γιατί έπρεπε να αποφασίσω τι πρέπει να κάνω, πώς πρέπει να προχωρήσω. Ήμουν σε ένα σταυροδρόμι.

Ερωτεύτηκα το κείμενο αμέσως με την έννοια ότι ήταν δύσκολο και μπορεί να μην το πετύχω. Δεν το φοβήθηκα. Ολοι οι ηθοποιοί θέλουν κάτι δύσκολο και έξω από εμάς», είπε χαρακτηριστικά η Παναγιώτα Βλαντή.