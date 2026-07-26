Σαν σήμερα ο Πύρρος Δήμας μας κάνει να πιστέψουμε στα θαύματα

Στις 26 Ιουλίου 1996, στην εποχή που όλα στην Ελλάδα ήταν μια καλογυαλισμένη εικόνα με κάτι βγαλμένο από το εξεζητημένο lifestyle των περιοδικών (ή έστω, αυτό έμεινε να θυμόμαστε), σε μια εποχή καλοκαιρινής νιρβάνας, μικρά παιδιά ξυπνούσαν μέσα στην ντάλα της ζέστης και ξεχνούσαν για λίγο την καλοκαιρινή δροσιά. Ο Πύρρος Δήμας ετοιμαζόταν να σηκώσει τα βάρη, ή μήπως να σηκώσει όλους εμάς στην πλάτη του;

Ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Ατλάντα, όταν ο Πύρρος Δήμας έγραψε ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Αγωνιζόμενος στην κατηγορία των 83 κιλών της άρσης βαρών, ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και κατέκτησε το δεύτερο συνεχόμενο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο της καριέρας του, μετά τον θρίαμβο της Βαρκελώνης το 1992.

Ο Δήμας τελικά, σήκωσε 180 κιλά στο αρασέ, 212,5 στο ζετέ και ολοκλήρωσε τον αγώνα με συνολική επίδοση 392,5 κιλών, αφήνοντας πίσω του τον Γερμανό Μαρκ Χούστερ και τον Πολωνό Αντρέι Κόφαλικ. Μέσα σε ένα πρωινό, στο μεγάλο, φωτεινό και πολύχρωμο καλοκαίρι του 1996, ο Πύρρος Δήμας μας έκανε να πιστέψουμε στα θαύματα, αυτά που συμβαίνουν όταν παίρνεις μια μεγάλη ανάσα και με το βλέμμα στο άπειρο, νιώθεις έτοιμος να αγγίξεις τα πιο τρελά σου όνειρα.

To θρυλικό «Κάτσε κάτω απ' την μπάρα!»

Η ατάκα που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή. Όταν ο εθνικός προπονητής, Χρήστος Ιακώβου είδε τον Πύρρο Δήμα να κλείνει τα μάτια, να συγκεντρώνεται, να νιώθει πόνο αλλά να αντέχει και να είναι έτοιμος να ξεπεράσει τον εαυτό του, του φώναξε την περίφημη φράση «Κάτσε κάτω απ' την μπάρα!». Ο Πύρρος Δήμας εκτέλεσε την προσπάθεια με απόλυτη επιτυχία, κλειδώνοντας το χρυσό μετάλλιο και πανηγυρίζοντας έξαλλα. Το έκανε να φάινεται πάρα πολύ εύκολο, κρατώντας τα βάρη στον αέρα και χαμογελώντας σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Ο Πύρρος Δήμας έγινε η ενσάρκωση της δύναμης, της επιμονή και της μεθοδικής προσπάθειας. Το 2000, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, έκανε κάτι εξίσου δύσκολο: παρέμεινε στην κορυφή, σε μια εποχή όπου οι σταθερές αξίες των Ολυμπιακών μεταλλίων έδιναν τις θέσεις τους σε νεότερους, ανερχόμενους σταρ.