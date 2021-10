Δέσποινα Βανδή - Βασίλης Μπισμπίκης: Από τη γνωριμία στο Διαφάνι, στο ραντεβού στα Εξάρχεια

Εδώ και αρκετό καιρό υπήρχε έντονος καπνός, αλλά δεν βλέπαμε φωτιά. Φήμες ήθελαν τη Δέσποινα Βανδή να έχει έρθει κοντά με τον Βασίλη Μπισμπίκη, λίγο μετά το διαζύγιό της με τον Ντέμη Νικολαΐδη, ωστόσο δεν υπήρχε κάποιο ντοκουμέντο, το οποίο να επιβεβαιώνει την υποτιθέμενη σχέση τους. Ακόμη και η προ ημερών κοινή τους έξοδος για ψώνια στην οδό Ερμού, «φούντωσε» μεν, αλλά δεν επιβεβαίωσε τις παραπάνω φήμες. Η κοινή τους έξοδος, όμως, σε κουτούκι των Εξαρχείων ήρθε και ένωσε τα κομμάτια του ερωτικού παζλ της τραγουδίστριας και του ηθοποιού.

Η γνωριμία και η αμοιβαία συμπάθεια

Η αλήθεια είναι πως ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή δεν γνωρίστηκαν τώρα, αλλά πριν μερικούς μήνες. Η πρώτη τους συνάντηση φαίνεται πως έγινε στα Σπάτα στο πρώτο μισό της περσινής σεζόν, όταν ο 44χρονος ηθοποιός συμμετείχε στις Άγριες Μέλισσες, στο ρόλο του σκληρού διοικητή φυλακών Μάνου Βόσκαρη και η 52χρονη τραγουδίστρια έπαιρνε μέρος ως κριτής στο Just the 2 of Us. Για όποιον έχει απορία τώρα, «πώς συνδέονται αυτά τα δύο προγράμματα;», να πούμε πως υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής: Το μέρος, όπου γίνονταν τα γυρίσματα.

Στα στούντιο ΚΑΠΑ, λοιπόν, στα Σπάτα βρισκόταν για αρκετές ώρες τόσο το καστ των Άγριων Μελισσών, όσο κι αυτό του Just the 2 of Us. Αν το τηλεοπτικό Διαφάνι έχει στηθεί σε άλλο χώρο, πιο μακριά από τη σκηνή του σόου του Νίκου Κοκλώνη, φαίνεται πως στα διαλείμματα, Δέσποινα και Βασίλης αντάλλαζαν κουβέντες, με αποτέλεσμα να «χτιστεί» μια αμοιβαία συμπάθεια.

Αυτή η συμπάθεια άρχισε σιγά σιγά να μετουσιώνεται σε κάτι περισσότερο. Βέβαια, μιας και τόσο ο ηθοποιός όσο και η τραγουδίστρια είχαν από πίσω τους από έναν μακροχρόνιο γάμο, αλλά και παιδιά (δύο η Βανδή και ένα ο Μπισμπίκης) ήταν αρκετά προσεκτικοί σε κάθε τους βήμα, χωρίς να αφήνουν υποψίες για κάτι παραπάνω στη μεταξύ τους σχέση. Το διαζύγιο της Δέσποινας Βανδή με τον Ντέμη Νικολαΐδη έπειτα από 18 χρόνια κοινής πορείας, ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Ο Βασίλης Μπισμπίκης δεν έχει χωρίσει επίσημα ακόμα, αλλά εδώ και αρκετούς μήνες βρίσκεται σε διάσταση με την επί 15 χρόνια σύζυγό του, Κωνσταντίνα Μπεκιάρη.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως πριν από μερικούς μήνες, η Δέσποινα Βανδή για τις ανάγκες του «My Greece», αλλά και ο Βασίλης Μπισμπίκης για τη σειρά Κομάντα και Δράκοι βρίσκονταν στην Κρήτη την ίδια περίοδο. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη μεταξύ τους σχέση.

Τα (πολλά) κοινά τους ενδιαφέροντα

Όλα φαίνεται πως βρήκαν το κατάλληλο timing. Και κάπως έτσι από το... Διαφάνι, φτάσαμε στο ραντεβού της Δέσποινας Βανδή και του Βασίλη Μπισμπίκη στα Εξάρχεια, το οποίο επιβεβαίωσε τα σενάρια πως οι δύο είναι πλέον μαζί και αποτελούν το νέο ζευγάρι της ελληνικής showbiz.

Και μάλιστα σε ένα χρονικό διάστημα, στο οποίο τόσο ο ηθοποιός όσο και η τραγουδίστρια βρίσκονται σε μια εξαιρετική φάση της καριέρας τους. Τον πρώτο τον βλέπουμε να πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του MEGA, Κομάντα και Δράκοι, ενώ τη δεύτερη να έχει κυκλοφορήσει δύο νέα κομμάτια με την Panik Records και φυσικά να διατηρεί και φέτος τη θέση της στην κριτική επιτροπή του Just the 2 of Us.

Βλέπουμε, επίσης, πως οι δυο τους έχουν πολλά κοινά, τα οποία μόνο πιο κοντά μπορούν να τους φέρουν. Για παράδειγμα, η αγάπη τους για τον αθλητισμό. Η Δέσποινα «έφαγε» με το κουτάλι τα γήπεδα τα προηγούμενα χρόνια, δίπλα στον Ντέμη, ενώ ο Βασίλης είναι γιος του Μιχάλη Μπισμπίκη, πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Λουτρακίου και της Κορίνθου, τον οποίο μάλιστα συχνά αποκαλούσαν και Τζέντλεμαν των Γηπέδων.

Εκτός από τα γήπεδα, όμως, Βασίλης και Δέσποινα έχουν δουλέψει για χρόνια στη νύχτα. Η τραγουδίστρια στις πίστες, ενώ ο Μπισμπίκης έχει εργαστεί ως μπάρμαν, πορτιέρης, ενώ ήταν επί χρόνια κρουπιέρης στο Καζίνο Λουτρακίου. Οι ιστορίες, λοιπόν, που μπορεί να αναλύουν στο τραπέζι μεταξύ τους, πολλές. Ίσως και κοινές.

«Στο θέατρο μπήκα στα 24 και έμεινα μέσα στο θέατρο σαν μοναχός. Όλη μου την ενέργεια τη διοχέτευσα μέσα στο θέατρο. Μπορεί και να κοιμόμουν εκεί. Ήταν η καταφυγή μου το θέατρο. Ο χώρος που ζούσα ήταν πολύ γοητευτικός για μένα και εξακολουθεί να είναι. Και ο χώρος της νύχτας, των ακραίων ανθρώπων. Παρατηρώ πάρα πολύ τη ζωή. Έχω στη ζωή μου ανθρώπους του περιθωρίου.

Σχεδόν όλοι οι φίλοι μου είναι έτσι και έχουν παραμείνει από τα παλιά χρόνια. Τους λατρεύω αυτούς τους ανθρώπους. Λατρεύω τις πόρνες, τα τραβεστί, τους ναρκομανείς, τα junkie. Όλα αυτά τα λατρεύω. Αγαπάω τους ανθρώπους και δεν τους κρίνω. Προφανώς βοηθάω και στέκομαι όσο μπορώ», έχει εξομολογηθεί ο Βασίλης Μπισμπίκης σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Πρωινό του ANT1.

O σκληρός Μάνος Βόσκαρης των Άγριων Μελισσών, ο αυστηρός Βασίλης Γιαννούλης του Κομάντα και Δράκοι, φαίνεται πως γλυκαίνει έχοντας απέναντί του τη Δέσποινα Βανδή. Εκείνη από την άλλη, φαίνεται πως αντλεί έμπνευση και δημιουργικότητα μαζί του, ενώ αν κρίνουμε από τις τελευταίες της φωτογραφίες στο Instagram, περνάει μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής της.

Σαν άλλοι πρωταγωνιστές μιας αισθηματικής ταινίας του Χόλιγουντ, οι δυο τους ψάχνουν μια δεύτερη ευκαιρία στον έρωτα. Κι έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν, όπως ακριβώς θέλουν εκείνοι.