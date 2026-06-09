Βρήκαμε τη συνέντευξη του Γούντι Άλεν που αποθεώνει τον Γιώργο Σουφλιά

Eίναι ο Γούντι Άλεν Σαρακατσάνος; Ίσως σε ένα πάρα πολύ ψυχεδελικό όνειρο, να μπορούσαμε να δούμε μια τέτοια εικόνα. Με αφορμή το θάνατο του πρώην υπουργού και εμβληματικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργου Σουφλιά, θυμόμαστε μια ιστορία που ξεφεύγει από την πολιτική, αρκετά και καταλήγει στο «Όλοι Λένε Σ' Αγαπώ», ένα κινηματογραφικό μιούζικαλ που μπερδεύει τον έρωτα, την κωμωδία παρεξηγήσεων και την Βενετία.

Μπερδευτήκατε; Θα εξηγήσουμε.

Είμαστε στο 1996 και ο Γούντι Άλεν έχει μόλις γυρίσει την κωμική ταινία «Όλοι Λένε Σ'Αγαπώ», με ένα πλούσιο καστ από εξαιρετικούς ηθοποιούς (Τζούλια Ρόμπερτς, Άλαν Άλντα, Τιμ Ροθ, Νάταλι Πόρτμαν, Εντ Νόρτον, Νατάσα Λιόν, Ντρου Μπάριμορ). Η ταινία κάνει πρεμιέρα και στις ευρωπαϊκές αίθουσες και ο δημοσιογράφος Νίνος Φένεκ Μικελίδης, τότε του περιοδικού «Ε», συναντά τον Γούντι Άλεν στο Λονδίνο.

Του δίνει ένα τεύχος του περιοδικού με φωτογραφία του Γιώργου Σουφλιά σε νεαρή ηλικία και τίτλο «Γούντι ο Σαρακατσάνος». Ο Γούντι Άλεν ενθουσιάζεται, ρωτάει ποιός είναι αυτός ο πολιτικός για να του υπογράψει κάποιο αυτόγραφο. Στο τέλος όντως, υπογράφει «σε έναν πολύ γοητευτικό πολιτικό».

Το πολύ ενδιαφέρο άρθρο του "Ε" μεταξύ άλλων αναφέρει πως ο Σουφλιάς με την δυναμική εμφάνιση που είχε κάνει τότε, σε συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, έμοιαζε και στον αρχαίο πρόγονο του, τον Πολυδάμαντα που «σκότωσε ένα λιοντάρι στον Όλυμπο και όταν έπιασε έναν ταύρο από τις χηλές, του έμειναν στα χέρια».

Μην τα πείτε αυτά στον Γούντι Άλεν γιατί θα ενθουσιαστεί ακόμα περισσότερο για τα κατορθώματα του σωσία του, όσο ήταν εν ζωή.

Χ/Μanchurian

X/Manchurian

Τι θυμόμαστε από το «Όλοι Λένε Σ' Αγαπώ»

Πρόκειται για μια ξεκαρδιστική κωμωδία, με πανέξυπνα μουσικά νούμερα. Βλέπεται το ίδιο ευχάριστα και σήμερα, ειδικά αν μπορείτε να βάλετε στην άκρη τον απόηχο των σκανδάλων που συνδέουν τον Αμερικάνο κινηματογραφιστή με την Μία Φάροου και τα θετά παιδιά της.