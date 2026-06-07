Η ταινία «Οι Σκληροί του Μπραχάμι» κρύβει έναν πρωτοποριακό ήρωα

O Στράτος Μαρκίδης είναι μια ιστορική φιγούρα για την ελληνόφωνη μυθοπλασία της δεκαετίας του 1980, αυτή που θα χαρακτηρίζαμε ως εύπεπτη, ως «pulp fiction» της εποχής, ενώ και στις δεκαετίες που ακολούθησαν έκανε παραγωγή και σκηνοθεσία σε γνωστές τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, όπως το «Άφρικα», η «Δίψα», το "I Love Καρδίτσα» και πολλές ακόμα, ενώ δεν μας είναι άγνωστο και το παρελθόν του στον ερωτικό κινηματογράφο («Αμαρτωλό Τριο» - 1975).

Στην δεκαετία του 1980, ο Μαρκίδης, μέσα από την εταιρεία παραγωγής που είχε δημιουργήσει, έδωσε τη δυνατότητα σε σκηνοθέτες και σεναριογράφους που ήθελαν να φτιάξουν ταινίες για το βίντεο, να εκφραστούν ελεύθερα.

Το «Οι Σκληροί του Μπραχάμι» (1986) του Γιώργου Πέτσιβα (σκηνοθεσία) και της Σοφίας Σαμπάνη (σενάριο) είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, μια κωμική περιπέτεια, πιστή στο κλίμα της εποχής, με κάποιους αναγνωρίσιμους ηθοποιούς (Ηρώ Μουκίου, Γιάννης Βούρος) και μια μάλλον πρόχειρη, «στο πόδι» παραγωγή, ίσα - ίσα για να βγουν κάποιες σκηνές με γέλιο.

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Οι «Σκληροί του Μπραχάμι» αποκαλύπτονται

Oι Σκληροί του Μπραχάμι - IMDB

Η υπόθεση (αντιγράφουμε από το site retrodb): Ο Μίμης, διευθυντής μιας διαφημιστικής εταιρείας, έχει αδυναμία στα όμορφα μανεκέν. Στο σπίτι όμως τον περιμένει η γυναίκα του, η Λένα, να γιορτάσουν μαζί την επέτειο του γάμου τους. Όταν τα χαράματα ο Μίμης επιστρέφει στο σπίτι, η Λένα τον εγκαταλείπει. Η Λένα βρίσκει καταφύγιο στην φίλη της, την Πόπη και μετά από πολύ ψάξιμο πιάνει δουλειά σε ένα φαστφουντάδικο. Νοικιάζει ένα διαμέρισμα, μόνο που το διαμέρισμα έχει έναν όροφο διαφορά από το διαμέρισμα ενός εφευρέτη, που είναι στόχος μιας σπείρας. Αρχηγός της σπείρας είναι ο Άρης, που η Λένα γνωρίζει στο φαστφουντάδικο, που δουλεύει. Ο Άρης ετοιμάζεται για το μεγάλο κόλπο. Η επιχείρηση, οργανωμένη στην εντέλεια, μπλέκεται από διάφορα κωμικά περιστατικά για να καταλήξει σε μια απίθανη καταδίωξη...

Η στιγμή

«Το κόλπο βαίνει καλώς. Βέβαια, ίσως χρειαστεί να βάλουμε κάποια γυναίκα στη μέση...» λέει ο χαρακτήρας του Γιάννη Βούρου.

Γιάννης Βούρος - YouTube.

«Γυναίκα;» απαντάει η Ρένα

Mάνια Νταϊφώτη - YouTube

«Μα πώς κάνετε έτσι; Κι εσείς γυναίκα δεν είστε;» αναρωτιέται έκπληκτος.

«Εγώ; Γυναίκα; Άλλο πράγμα εγώ. Εγώ έτυχε να γεννηθώ γυναίκα. Ό,τι και να γεννιόμουνα θα ήμουν και πάλι αρχηγός. Έχω μυαλό εγώ...Όμως βάλε γυναίκα στο κόλπο και άμα δε στο χαλάσει, να μη με λένε Ρένα», του εξηγεί η Ρένα.

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Tι ακούσαμε μόλις

Είναι και «άλλο πράγμα» από γυναίκα, είναι μια οντότητα με μυαλό, είναι αρχηγός, τελεία και παύλα η Ρένα. Καταφέρνει σε μια ατάκα να υπονοήσει πως δεν αναγνωρίζει τον εαυτό της ως γυναίκα (άρα άφυλη;) να πει ξεκάθαρα πως είναι σεξιστικό να κρίνουμε τις ικανότητες από το φύλο της (πολύ 2026 αυτό, μπράβο Σκληροί του Μπραχάμι!) και στην αμέσως επόμενη φράση να τα αναιρέσει όλα, λέγοντας πως οι γυναίκες διαλύουν κάθε φιλόδοξο κόλπο. Η σεναριογράφος της ταινίας εδώ, φαίνεται πως προσπάθησε να εκφέρει έναν άκρως προοδευτικό λόγο μέσα από τον χαρακτήρα της Ρένας (Μάνια Νταϊφώτη) και το πήρε αμέσως πίσω, στην ίδια πρόταση (!), γράφοντας μια ατάκα στο κλίμα των βιντεό-κωμωδιών της εποχής. Ακόμα και γι' αυτή την μισή προσπάθεια, μπράβο στους «Σκληρούς του Μπραχάμι»!