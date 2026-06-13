«Ο Καψουράνης»: Ποιος θυμάται τους Πατρινούς και τις θρυλικές τους φάρσες

O Φουσέκης είναι η περιουσία του ελληνικού Ϊντερνετ, ένας φαρσέρ που κάποτε σήκωνε το τηλέφωνο και τρόλαρε μέχρι τελικής πτώσεως τα ανυποψίαστα θύματα του και σήμερα είναι - χωρίς να το θέλει - πρωταγωνιστής σε μια θεωρία συνομωσίας, την οποία κανείς δε θα λύσει ποτέ. Σε αυτή τη συνομωσία, κάποιοι δημοσιογράφοι πιστεύουν ότι ξέρουν την πραγματική ταυτότητα του Φουσέκη, ή ότι έστω, τον συνάντησαν κάποια στιγμή της ζωής του.

Σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον που όλοι πιστεύουν ότι τα ξέρουν όλα και οι περισσότεροι τα ξέρουν μέσα από μπερδεμένες πληροφορίες από το ChatGPT, ο Φουσέκης αποτελεί ένα μυστήριο. Το ίδιο και οι υπόλοιποι πιονιέροι της φάρσας, ο Λένης και οι Πατρινοί.

Ποιοί είναι οι Πατρινοί;

Οι Πατρινοί φημολογείται πως έδρασαν μέσα στη δεκαετία του 1980, πως ήταν μια παρέα τεσσάρων φαντάρων, οι οποίοι έπειθαν τα θύματα τους ότι τα γνωρίζουν προσωπικά και έπειτα ξεκινούσαν ένα επικό υβρεολόγιο χωρίς ανάσα.

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Οι κασέτες τους είναι, κατά πάσα πιθανότητα, μόλις δύο, η μία έγινε αρκετά γνωστή και η άλλη έγινε συλλεκτική σχεδόν αμέσως. Οι φάρσες της πρώτης κασέτας είναι 42!

Το λάθος της παρέας ήταν ότι τις φάρσες τις έκαναν σε γνωστούς τους και γείτονες. Γι' αυτό και όπως καταγράφεται σε ψηφιακά μέσα της Πάτρας, οι φαρσέρ συνελήφθησαν και κατασχέθηκαν και οι κασέτες τους. Είχαν προλάβει όμως να δώσουν το πρόσταγμα σε μια νέα γενιά φαρσέρ...