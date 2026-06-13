Ελληνοαμερικάνος μπλόγκερ εξηγεί γιατί συνετρίβη η Ελλάδα στο Μουντιάλ του '94

Η Εθνική Ελλάδας του 1994, ήταν μια ομάδα που πήγε στο Μουντιάλ της Αμερικής, με αρκετό, αρνητικό επικοινωνιακό θόρυβο να τη συνοδεύει. Οι παίκτες που είχαν γνωρίσει ταπεινωτικές ήττες στα φιλικά προετοιμασίας (5-0 από την Αγγλία), ο προπονητής Αλκέτας Παναγούλιας που είχε κλείσει συνεστιάσεις και γλέντια με τους παίκτες και τους συλλόγους της ομογένειας και ονειρευόταν ασφυκτική πίεση στον Ντιέγκο Μαραντόνα και αξιοπρεπή αποτελέσματα ενάντια στην Αργεντινή, την Βουλγαρία και τη Νιγηρία. Τελικά, ένα 4-4-2 ήταν ο απολογισμός μας σε τρεις αναμετρήσεις, αν και αυτοί οι αριθμοί δεν περιέγραψαν κάποιο αγωνιστικό σύστημα, αλλά τα γκολ που δεχτήκαμε από την εκάστοτε αντίπαλο.

Ο George Strouboulis, ένας Καναδός επιχειρηματίας ελληνικής καταγωγής, μέσα από το προσωπικό του vlog, έχει περιγράψει την εμπειρία της γνωριμίας με τους παίκτες της Εθνικής, λίγο πριν τον αγώνα με τη Νιγηρία. Σε ηλικία 13 ετών, είχε βρεθεί στη Μασαχουσέτη και είχε δει τους ποδοσφαιριστές από κοντά, επιδιώκοντας να αποσπάσει κάποιο αυτόγραφο.

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Ο έφηβος Strouboulis είχε απογοητευτεί, καθώς είχε τους ποδοσφαιριστές (εστιάζει στον Στράτο Αποστολάκη και τον αποκαλεί «Αποστολόπουλο») να καπνίζουν (!). Ο επιχειρηματίας αποκαλεί τους αθλητές «καπνιστές» και θεωρεί πως αυτός ήταν ο λόγος που έκαναν τρεις εύκολες ήττες στο Μουντιάλ. Υποψιαζόμαστε πως ακόμα κι αν όντως κάπνιζαν κάποιοι ποδοσφαιριστές, αυτό δεν ήταν η βασική αιτία της πανωλεθρίας τους