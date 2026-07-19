To πρώτο ελληνικό ασανσέρ βρίσκεται σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Αθήνας

Στις αρχές της δεκαετίας του 1890, σε μια εποχή που τα σπίτια της Αθήνας που είχαν «πολυτέλειες» όπως μια μπανιέρα, ήταν μετρημένα στα δάκτυλα, συμβαίνει κάτι εντυπωσιακό: στο ξενοδοχείο «Μασσαλία», που είχε ανεγερθεί στη διασταύρωση των οδών Αιόλου και Σταδίου, ξεκίνησε να λειτουργεί ασανσέρ.

Συγκεκριμένα, ήταν Μάρτιος του 1893, όταν το ξενοδοχείο απέκτησε ασανσέρ και στα εγκαίνια του νέου μηχανήματος παραβρέθηκε η ιδιοκτήτρια του κτηρίου, δηλαδή η χήρα του αρχιτέκτονα Λύσανδρου Καυταντζόγλου, Αθηνά.

Επειδή βρισκόμασταν στα τέλη του 190υ αιώνα και η αστυνομία είχε τους δικούς της σελέμπριτι, στην ίδια τελετή είχε δώσει το παρόν και ο θρυλικός τότε αρχηγός της αστυνομίας, Δ. Μπαϊρακτάρης.

Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι τότε ακόμη η γαλλική λέξη ασανσέρ δεν είχε αντιστοιχηθεί με την ελληνική λέξη ανελκυστήρας και έτσι η νέα αυτή καινοτομία αποδόθηκε από τις εφημερίδες της εποχής (παρακάτω, δημοσίευμα Νέα Εφημερίς) ως «αιώρα».

MIET

Αργότερα, το ξενοδοχείο μετακόμισε από το εν λόγω κτήριο στην νεόδμητη οικία του Ιωάννη Ευταξία στα Χαυτεία, στην ίδια δηλαδή περιοχή, αλλά σε άλλο κτήριο. Εκεί διέθετε 50 δωμάτια, νέα έπιπλα και ηλεκτρικό. Διευθυντής του αναφέρεται ο Εμμ. Βουρνάκης και η επωνυμία «Μασσαλία» διατηρήθηκε.

Το 1912, βαθιά μέσα στον 20ο αιώνα, το ξενοδοχείο έκανε ανακαίνιση. Συγκεκριμένα έγιναν επισκευές σε όλα τα δωμάτια και τοποθετήθηκαν νέα έπιπλα, μαζί με τις υπάρχουσες πια, ηλεκτρικές συσκευές και τον ανελκυστήρα.

Το ξενοδοχείο μάλιστα έκανε και rebranding, καθώς χαρακτηρίζοντας πια θεσσαλικόν και καλούσε όλους τους Θεσσαλούς επισκέπτες της Αθήνας να το επιλέξουν. Ενδεχομένως ο διευθυντής του καταγόταν από τη Θεσσαλία. Σημειώνεται επίσης, ότι ακόμα δεν χρησιμοποιούσαν τη λέξη ανελκυστήρας, αλλά «ανυψωτήρας».