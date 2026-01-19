Σκηνοθέτης και υποψήφιος βουλευτής: Ο άγνωστος Μ.Καραγάτσης που έγραψε τη Μεγάλη Χίμαιρα

Ο Μ.Καραγάτσης και το θρυλικό του λογοτεχνικό έργο «Μεγάλη Χίμαιρα» είναι ξανά στην επικαιρότητα, με αφορμή τη μεταφορά του σε τηλεοπτική σειρά, η οποία προβάλλεται από την κρατική τηλεόραση. Ο λογοτέχνης που έγινε ξακουστός από έργα όπως ο «Κίτρινος Φάκελος», το «10», ο «Γιούγκερμαν» και πολλά ακόμα, έζησε μια ζωή περιπετειώδη, υπήρξε άνθρωπος με ένα σωρό ετερόκλητα ενδιαφέροντα και πολλές αντιφάσεις και ερωτηματικά.

Ο Καραγάτσης εργάστηκε ως δημοσιογράφος (ανταποκριτής στον Εμφύλιο Πόλεμο για την εφημερίδα Η Βραδινή) και μετά το τέλος του πολέμου δραστηριοποιήθηκε και στη διαφήμιση. Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και η ενασχόληση του με τον κινηματογράφο, όταν έγραψε και σκηνοθέτησε την ταινία «Καταδρομή στο Αιγαίον» (λανσαρίστηκε και ως «Καταδρομή»). Η ταινία γυρίστηκε με πενιχρά μέσα λίγο μετά την απελευθέρωση της χώρας από τούς κατακτητές του Άξονα, με πρωταγωνιστές τους Λάμπρο Κωνσταντάρα και Μάνο Κατράκη.

Η αφίσα του κινηματογράφου Τιτάνια, μας εξηγούσε την υπόθεση λακωνικά: «με εθνική υπερηφάνεια παρουσιάζουμε στους Έλληνας ένα κομμάτι απ' τον εαυτό τους».

Η ταινία δεν είχε εισπρακτική επιτυχία και τα σωσμένα ντοκουμέντα γίνονται αφορμή για να τη θυμηθούμε ξανά (μαζί με το προφανές λάθος της αναγραφής του Μ.Καραγάτση ως «Μιχάλη»)

Μ Καραγάτσης-IMDB

Η υποψηφιότητα του Καραγάτση στις εκλογές

Ποτέ δεν είχε κρύψει τη στήριξη του στη Δεξιά, παρ' όλα αυτά, όταν αποφάσισε να βάλει υποψηφιότητα για βουλευτής, δεν προτίμησε το κόμμα της ΕΡΕ (στο οποίο είχε ενταχθεί και ο αδελφός του), αλλά εκείνο των Προοδευτικών, με επικεφαλής τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Ο Καραγάτσης κατέβηκε στις εκλογές του 1956 και 1958, με μια προεκλογική εκστρατεία που θρυλείται πως ήταν πολύ μακριά από το πνεύμα των πολιτικών της εποχής (μιλούσε με απλούς πολίτες, αλλά δεν υποσχόταν απολύτως τίποτα). Έλαβε 135 ψήφους.