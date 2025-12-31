Το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, πράγμα που σημαίνει ότι πλησιάζει (ή έφτασε) η ώρα των ανασκοπήσεων. Πρόσωπα που δεν μας ήταν τόσο γνωστά μας συστήθηκαν με πιο έντονο τρόπο τη χρονιά που φεύγει ή διάφορα γεγονότα, όχι πάντα ευχάριστα, τα έφεραν ξανά στο προσκήνιο. Το 2025 ήταν μια χρονιά, δυστυχώς ή ευτυχώς, πλούσια σε γεγονότα και στιγμές και οι προσωπικότητες που γνωρίσαμε φέτος (ή που θυμηθήκαμε ξανά) θα μας μείνουν για καιρό.

1. Λάουρα Κοβέσι

EUROKINISSI

Δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή τη λίστα κάποια αναφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα όνομα που σημάδεψε την χρονιά που φεύγει, έβγαλε τους αγρότες στο δρόμο και δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στην κυβέρνηση. Μαζί με αυτό, ήρθε να προστεθεί και ένα μέχρι πρότινος άγνωστο όνομα μιας εισαγγελέως από τη Ρουμανία.

Λάουρα Κοβέσι, η από ευρωπαϊκής μηχανής θεά που σαν αδυσώπητος τιμωρός κατήγγειλε δημόσια το πολιτικό σύστημα της χώρας μας και τους εκπροσώπους του για τα εμπόδια που συνάντησε στη διαλεύκανση του σκανδάλου. «Να πάει σπίτι της» φώναζε ωρυόμενη η Σοφία Βούλτεψη αλλά η Κοβέσι διάλεξε να μείνει και να πει αυτά που πρέπει. Παρά τα συνταγματικά εμπόδια για την άρση ασυλίας των εμπλεκόμενων προσώπων, η ευρωπαία εισαγγελέας κατάφερε να κερδίσει την προσοχή των πολιτών. Η θητεία της λήγει τον Οκτώβριο του 2026 αλλά μάλλον θα τη θυμόμαστε για καιρό.

2. Τσάρλι Κερκ

AP

Ο Κερκ ήταν μια προσωπικότητα όχι τελείως άγνωστη στο manosphere των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι προκλητικές του απόψεις και το συχνό rage baiting που χρησιμοποιούσε τον μετέτρεψαν στο αγαπημένο πρόσωπο όσων αντιπαθούν την woke κουλτούρα ή τη διαφορετικότητα εν γένει. Η εν ψυχρώ δολοφονία του ήταν μια από τις πιο σοκαριστικές στιγμές του 2025.

Ο θάνατός του προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις παγκοσμίως. Υπήρξαν εκείνοι που θρήνησαν ένα συντηρητικό είδωλο της γενιάς τους και εκείνοι που…πανηγύρισαν το τέλος ενός ακραίου. Διάφορες θεωρίες συνωμοσίας συνόδευσαν το πένθος που ακολούθησε ενώ ο οργανισμός που ίδρυσε με βοήθεια από τους πλούσιους φίλους του επιχειρεί να διατηρήσει ζωντανή τη φοβερά αμφιλεγόμενη κληρονομιά του. Μια κληρονομιά που η αμερικανική Δεξιά παλεύει απεγνωσμένα να εκμεταλλευτεί για να κυριαρχήσει στις μελλοντικές εκλογικές μάχες.

3. Όουεν Κούπερ

AP

Όταν το «Adolescence» έκανε την εμφάνισή του, συνοδεύτηκε από μια πλημμύρα σχολιασμών, εντυπώσεων και κριτικής. Μια από τις κορυφαίες σειρές του 2025, έφερε στο παγκόσμιο προσκήνιο τον έφηβο ηθοποιό Όουεν Κούπερ με την ανατριχιαστική και συνάμα καθηλωτική ερμηνεία του.

Πριν την ενασχόληση με την υποκριτική, ασχολιόταν κυρίως με το ποδόσφαιρο στην τοπική ομάδα της περιοχής του. Όταν οι παραγωγοί της σειράς έψαχναν ηθοποιούς, προσέγγισαν τη σχολή υποκριτικής στην οποία ο Κούπερ έπαιρνε μαθήματα και συγκλονίστηκαν από το ταλέντο του. Τα υπόλοιπα είναι επί της οθόνης.

4. Κλαυδία

Η Κλαυδία στην flag parade στον τελικό της Eurovision 2025 | ΑΠΕ-ΜΠΕ / EPA/GEORGIOS KEFALAS

Όταν η 16χρονη ερμηνεύτρια έφτανε στον τελικό του γνωστού μουσικού ριάλιτι, λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν το μουσικό ταξίδι που θα ακολουθούσε. Η φωνή της με τον χαρακτηριστικό δυναμισμό κι αυτό το σπάνιο «μέταλλο» είχε τραβήξει την προσοχή του κοινού. Το επόμενο στάδιο όμως θα ερχόταν λίγα χρόνια μετά στη Βασιλεία της Ελβετίας.

Με την «Αστερομάτα», η Κλαυδία καθήλωσε το ευρωπαϊκό κοινό με μια σπάνια σκηνική παρουσία και μια συγκινητική ερμηνευτική δύναμη. Έφτασε στην έκτη θέση του διαγωνισμού της Eurovision επιβεβαιώνοντας την αγάπη του κοινού αλλά και την ανοδική πορεία μιας ακμάζουσας καριέρας ενός σπάνιου ταλέντου.

5. Κίμπερλι Γκιλφόιλ

EUROKINISSI

Ένα από τα πρόσωπα που δεν ξέραμε αλλά μάθαμε με τρόπους θεαματικούς. Η νέα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας που ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντά της είναι ο ορισμός του larger than life. Οι επικριτές αρκετοί αφού βρίσκεται στον στενό κύκλο επαφών του Αμερικανού προέδρου ενώ εις βάρος της έχουν γίνει καταγγελίες για ασέλγεια και παρενόχληση.

Η επαφή της όμως με το ελληνικό star system μέσω του Κωνσταντίνου Αργυρού την έφερε με μοναδικό τρόπο στο επίκεντρο της ελληνικής πραγματικότητας. Η συνάντησή της στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τράβηξε τα δημοσιογραφικά βλέμματα και μάθαμε πως έχει επισκεφτεί ξανά την Ελλάδα τόσο για διακοπές όσο και για την κάλυψη της Ολυμπιάδας του 2004.

6. Κωνσταντίνος Καρέτσας

EUROKINISSI

Μάρτιος του 2025 και η Εθνική μας αντιμετωπίζει τη Σκωτία. Το πρώτο ματς, παρόλο που καταλήγει πικρό, γράφει η Ιστορία. Ένας νεαρός πρωταγωνιστής που θα ξαναγράψει Ιστορία στη ρεβάνς μέσα στην έδρα της αντίπαλης ομάδας. Γεννήθηκε στο Βέλγιο, γόνος Ελλήνων μεταναστών και έκανε την επιλογή να παίξει για την Εθνική Ελλάδος αντί για εκείνη του Βελγίου.

«Θυμηθείτε το όνομά μου» είχε πει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Και είχε απόλυτο δίκιο σε αυτή την προτροπή. Στο πρώτο ματς έγινε ο νεότερος παίκτης στην Ιστορία της Εθνικής Ελλάδος, 17 χρονών και 4 μηνών. Στο δεύτερο, έγινε ο νεότερος παίκτης που σκόραρε. Ένα από τα σημαντικότερα effect της συμμετοχής του πάντως ήταν εκτός γηπέδου αφού αναζωπύρωσε την ελπίδα αλλά και το ενδιαφέρον για την προσπάθεια της Εθνικής μας.