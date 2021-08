Ο Μίλτος Τεντόγλου, ο χρυσός πλέον Ολυμπιονίκης του Τόκιο, αποτελεί έναν αθλητή διαφορετικό. Εναν αθλητή που με τις δηλώσεις τους πάντα προκαλεί σχόλια και με τις πράξεις του αποδεικνύει ότι σέβεται τον αθλητισμό, τους συναθλητές τους και τους αντιπάλους του. Οι δηλώσεις του για «τυχαία νίκη» στον τελικό του μήκους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο καθώς σύμφωνα με τη γνώμη του οι Κουβανοί αντίπαλοί του, που κατέλαβαν τελικά την 2η και την 3η θέση, ήταν καλύτεροι τη συγκεκριμένη ημέρα, μπορεί να ξένισαν κάποιους. Ωστόσο όσοι τον γνωρίζουν, κατάλαβαν αμέσως τι εννοούσε.

Αλλωστε το ήθος του και τον σεβασμό τους στους καλύτερους το είχε δείξει και στο Ευρωπαϊκό του 2018. Τότε είχε αναδειχθεί και πάλι χρυσός. Η πρώτη του κίνηση μετά τους αρχικούς πανηγυρισμούς ήταν να πάει να ασπαστεί την κυρία που «ίσιωνε» την άμμο από το σκάμμα. Και αυτό γιατί δεν επρόκειτο για μία απλή κυρία. Αλλά τη Γερμανίδα, Χάικε Ντρέσλερ. Η Γερμανίδα θρύλος του αγωνίσματος ήταν εθελόντρια στον τελικό και τότε ο 20χρονος την αναγνώρισε και την πλησίασε για να της μιλήσει. Εκείνη του έδωσε το χέρι της και τον ασπάστηκε, δίνοντάς του συγχαρητήρια.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο

Greece's first gold medal in Berlin came courtesy of 20-year-old Miltiadis Tentoglou in the long jump.



The European U20 champion from last year is now already the European senior champion!#EC2018 #TheMoment pic.twitter.com/6gZm6jnDLU