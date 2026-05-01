Το Doodle της Google τιμά την Εργατική Πρωτομαγιά με μια ξεχωριστή εικόνα

Την Παγκόσμια Ημέρα Εργασίας την 1η Μαΐου τιμά το Doodle της Google σήμερα, Πρωτομαγιά. «Αυτό το Doodle σχεδιάστηκε για να τιμήσει τους εργαζόμενους και τους ακτιβιστές που βοήθησαν στη διαμόρφωση του σύγχρονου χώρου εργασίας», δήλωσε η Google.

Η Παγκόσμια Ημέρα των Εργατών, που γιορτάζεται την 1η Μαΐου σε περισσότερες από 160 χώρες, τιμά τη συμβολή των εργαζομένων στη διαμόρφωση του σημερινού τοπίου. Λειτουργεί ως υπενθύμιση του κρίσιμου ρόλου του εργατικού δυναμικού στην κοινωνία και εφιστά την προσοχή σε ζητήματα όπως οι συνθήκες εργασίας, οι δίκαιοι μισθοί και το λογικό ωράριο εργασίας.

Διαβάστε ακόμα: Λουλουδένια στεφάνια και Λένιν: Μια αναδρομή στις Πρωτομαγιές του '90

Η Εργατική Πρωτομαγιά γεννήθηκε μέσα από σκληρές ταξικές συγκρούσεις. Ο πυρήνας των αιτημάτων των μεγάλων απεργιακών κινητοποιήσεων της Πρωτομαγιάς του 1886, στις ΗΠΑ, ήταν το περίφημο «Οκτώ ώρες δουλειά, οκτώ ώρες ανάπαυση, οκτώ ώρες ελεύθερος χρόνος».

