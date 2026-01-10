Η RTX 3060 της Nvidia επιστρέφει, για τους λάθος λόγους: Πώς η AI «στραγγαλίζει» την αγορά του PC

Σαν απάντηση στη λαϊκή «απαίτηση», σωρεία από δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Nvidia θα επιστρέψει το 2026 στην παραγωγή της δημοφιλούς κάρτας γραφικών RTX 3060.

Ο όρος «επιστροφή» είναι λίγο παραπλανητικός βέβαια. Δεν είναι τόσο ότι κολοσσός του hardware αφουγκράστηκε τις ανάγκες εκατομμυρίων χρηστών PC που χρειάζονται budget components, όσο το ότι προετοιμάζεται για ένα «κραχ» στην παγκόσμια αγορά υπολογιστών, εν μέσω του οποίου ήδη βρισκόμαστε.

Και υπεύθυνος για αυτή τη «λαίλαπα» στις τιμές κυρίως των μνημών RAM και των GPUs, είναι ο ραγδαία αναπτυσσόμενος κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης (AI) που φέρνει ανακατατάξεις στις προτεραιότητες των κατασκευαστών.

Η AI «ανθίζει», τα PC «μαραζώνουν»

Όσο και αν προμοτάρεται με διθυραμβικό marketing, κανένα επιχειρηματικό «boom», εν προκειμένω η ευρεία υιοθέτηση τεχνολογικών AI, δεν μπορεί να παραβιάσει τη Νευτώνεια φυσική, που μας έχει διδάξει πως η παραγωγή έργου δεν «φυτρώνει σε δέντρα».

Πίσω από κάθε prompt με το οποίο ζητάμε από το ChatGPT να γράψει την εργασία μας, ή το Midjourney να ζωγραφίζει τον Ντόναλντ Τραμπ ως βαμπίρ, βρίσκονται κολοσσιαία data centers τα οποία επεγεργάζονται τεράστιες ποσότητες δεδομένων ανά δευτερόλεπτο.

Βλέπετε πού το πάμε; Το δεύτερο εξάμηνο του 2025, οι τιμές των GPU αυξήθηκαν απότομα, καθώς οι εταιρείες τεχνολογίας εξέλεξαν να τροφοδοτήσουν τον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τα κέντρα δεδομένων της AI χρειάζονται περισσότερη υπολογιστική ισχύ, πράγμα που σημαίνει ότι εταιρείες όπως η Nvidia αφιερώνουν πλέον τεράστιες ποσότητες του δικού τους καταναλωτικού αποθέματος σε αυτούς τους σκοπούς.

Τα ελάχιστα κομμάτια που έχουν απομείνει για τους καταναλωτές που τα χρειάζονται για τους υπολογιστές τους, πλέον είναι απλησίαστα λόγω της αγοραστικής ανεπάρκειας.

RTX 3060: Το αναγκαίο downgrade

Μόλις λίγες μέρες πριν την είσοδο στο 2026, αναφέρθηκε ότι τόσο η AMD όσο και η Nvidia, δύο από τα κορυφαία ονόματα στον χώρο, θα αύξαναν αρκετά τις τιμές των GPU ευρείας κατανάλωσης φέτος.

Ορισμένες από τις εκτιμήσεις ακούγονται από δυσοίνωνες έως εξωφρενικές, αλλά το επιμύθιο είναι ένα, και μας λέει πως η κατασκευή ενός PC από εδώ και πέρα θα είναι ακόμα πιο ακριβό «σπορ».

Αυτός είναι και ο λόγος που θα ξαναδούμε σε ευρεία κυκλοφορία την ταπεινή αλλά αξιόπιστη RTX 3060, αντί για τις πιο μοντέρνες σειρές των «40» και «50», των οποίων η τεχνολογία θα «θυσιαστεί» κυρίως στον βωμό της AI.

Η 3060 είναι δημοφιλής όχι μόνο για όσα προσφέρει, αλλά και για την τιμή της, η οποία έχει παραμείνει τα τελευταία χρόνια σχετικά προσιτή και ασφαλής από ακραίες διακυμάνσεις. Μένει να δούμε αν με την αναζωογόνηση του αποθέματος θα παραμείνει η ιδανική όποιον ψάχνει πάντα την πρώτη και πιο φθηνή επιλογή στις online αγορές του.