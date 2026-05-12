iPhone: Τι αλλάζει στον τρόπο που στέλνουμε μηνύματα - Νέα ρύθμιση στο iΜessage

Την στιγμή που στο Instagram, οι χρήστες, δεν θα μπορούν πλέον να στέλνουν εξαιρετικά ιδιωτικά άμεσα μηνύματα, στα Apple messages από εχθές Δευτέρα 11 Μαΐου, έρχεται μια αλλαγή με στόχο την ασφάλεια και την ιδιωτικότητα.

Συγκεκριμένα, η Apple και η Google ηγήθηκαν μιας διακλαδικής προσπάθειας για να φέρουν την κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (πρωτόκολλο ασφαλείας που διασφαλίζει ότι μόνο ο αποστολέας και ο παραλήπτης μπορούν να διαβάσουν τα μηνύματα) στις Rich Communication Services (RCS), καθιστώντας τη μορφή ανταλλαγής μηνυμάτων σε διαπλατφόρμες που αντικαθιστά τα παραδοσιακά SMS πιο ασφαλή και ιδιωτική.

Από την Δευτέρα, η κρυπτογραφημένη ανταλλαγή μηνυμάτων RCS από άκρο σε άκρο ξεκινά να κυκλοφορεί σε έκδοση beta για χρήστες iPhone με iOS 26.5 με υποστηριζόμενους παρόχους και χρήστες Android στην τελευταία έκδοση του Google Messages. Όταν τα μηνύματα RCS είναι κευτρυπτογραφημένα από άκρο σε άκρο, δεν μπορούν να διαβαστούν κατά την αποστολή τους μεταξύ συσκευών. Οι χρήστες θα γνωρίζουν ότι μια συνομιλία είναι κρυπτογραφημένη από άκρο σε άκρο όταν βλέπουν ένα νέο εικονίδιο κλειδαριάς στις συνομιλίες RCS. Η κρυπτογράφηση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και θα ενεργοποιείται αυτόματα με την πάροδο του χρόνου για νέες και υπάρχουσες συνομιλίες RCS.

Το iMessage δημιουργήθηκε με γνώμονα την προστασία της ιδιωτικής ζωής και ήταν πάντα κρυπτογραφημένο από άκρο σε άκρο. Παραμένει ο καλύτερος και γρηογορότερος τρόπος επικοινωνίας μεταξύ συσκευών Apple, κυρίως των iPhone.