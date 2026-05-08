Νέα αλλαγή έρχεται από σήμερα 8 Μαΐου στην πλατφόρμα του Instagram, που ήδη έχει «σηκώσει» αντιδράσεις παγκοσμίως. Οι χρήστες δεν θα μπορούν πλέον να στέλνουν εξαιρετικά ιδιωτικά άμεσα μηνύματα, καθώς η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη παγκοσμίως.

Η κατάργηση της κρυπτογράφησης από άκρο σε άκρο (E2EE) στα μηνύματα ισοδυναμεί με μια σημαντική στροφή 180 μοιρών από τη μητρική εταιρεία Meta, η οποία προηγουμένως υποστήριζε την τεχνολογία ως το χρυσό πρότυπο για το απόρρητο των χρηστών.

Για να κατανοήσουμε τη νέα αλλαγή που έρχεται, αξίζει να εξηγήσουμε τι είναι η κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (End-to-End Encryption - E2EE). Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο ασφαλείας που διασφαλίζει ότι μόνο ο αποστολέας και ο προβλεπόμενος παραλήπτης μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο των ψηφιακών επικοινωνιών.

Η απόφαση της Meta έχει υποστηριχθεί από ομάδες, συμπεριλαμβανομένων φιλανθρωπικών οργανώσεων για παιδιά - αλλά έχει καταδικαστεί από υπερασπιστές της ιδιωτικότητας.

Απενεργοποιώντας το E2EE, το Instagram θα μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο των άμεσων μηνυμάτων, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, βίντεο και φωνητικών σημειώσεων.

Το 2019, η Meta δεσμεύτηκε να εισαγάγει την τεχνολογία σε όλα τα μηνύματα στο Facebook και το Instagram, λέγοντας ότι «το μέλλον είναι ιδιωτικό».

Η εταιρεία ολοκλήρωσε την κυκλοφορία στο Facebook Messenger το 2023 και αργότερα έκανε τη λειτουργία προαιρετική στο Instagram με σχέδια να την καταστήσει προεπιλεγμένη.

Ωστόσο, μετά από επτά χρόνια, η Meta αποφάσισε να μην προχωρήσει στην ευρύτερη ανάπτυξη στο Instagram, το οποίο πλέον θα προσφέρει μόνο τυπική κρυπτογράφηση.

Η τυπική κρυπτογράφηση σημαίνει ότι ένας πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου μπορεί να έχει πρόσβαση σε ιδιωτικό υλικό, εάν χρειαστεί. Είναι το κοινό σύστημα στις περισσότερες μεγάλες διαδικτυακές υπηρεσίες όπως το Gmail.

«Είμαστε πραγματικά ευχαριστημένοι», δήλωσε η Rani Govender από το φιλανθρωπικό ίδρυμα, προσθέτοντας ότι το E2EE «μπορεί να επιτρέψει στους δράστες να αποφύγουν τον εντοπισμό, επιτρέποντας την παρενόχληση και την κακοποίηση παιδιών να περνούν απαρατήρητες».

Ωστόσο, οι ακτιβιστές για την προστασία της ιδιωτικής ζωής λένε ότι η κίνηση αποτελεί ένα βήμα προς τα πίσω. Η Maya Thomas από το Big Brother Watch «απογοητεύτηκε» από την απόφαση και είπε ότι το E2EE ήταν «ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους τα παιδιά μπορούν να διατηρούν τα δεδομένα τους ασφαλή στο διαδίκτυο, επομένως ανησυχούμε ότι η Meta μπορεί να υποκύπτει στις κυβερνητικές πιέσεις».