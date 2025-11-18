«Αν σκάσει η φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης, καμία εταιρεία δεν θα μείνει αλώβητη», προειδοποιεί ο επικεφαλής της Google

Αν σκάσει η φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης, καμία εταιρεία δεν θα μείνει αλώβητη, προειδοποιεί ο Σουντάρ Πιτσάι, επικεφαλής της Alphabet, της μητρικής της Google, την ώρα που οι επενδύσεις στον τομέα της AI κινούνται με φρενήρεις ρυθμούς.

Παρά το γεγονός ότι η αύξηση των επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη υπήρξε μία εξαιρετικού χαρακτήρα στιγμή, υπάρχει στην παρούσα φρενίτιδα που έχει καταλάβει τον χώρο ένας κάποιος «παραλογισμός», δηλώνει σε αποκλειστική συνέντευξή του στο BBC ο Σουντάρ Πιτσάι.

Παραλογισμός που δημιουργεί φόβους για τον κίνδυνο έκρηξης της φούσκας της AI. Η αξία των εξειδικευμένων τεχνολογικών εταιρειών έχει εκτοξευθεί αυτούς τους τελευταίους μήνες και οι επενδυτές δαπανούν μαζικά για να μην μείνουν πίσω.

Διαβάστε ακόμα: Γερμανία: To ChatGPT «έφαγε» την πρώτη μήνυση για κλοπή τραγουδιών

Οταν ερωτάται αν η Google έχει την ικανότητα παραμείνει αλώβητη στο ενδεχόμενο έκρηξης της φούσκας, ο Σουντάρ Πιτσάι δηλώνει ότι ο όμιλος θα μπορούσε να αντέξει σε τυχόν θύελλα, αλλά παραδέχεται τελικά: «καμία εταιρεία δεν θα έμενε αλώβητη, μαζί κι εμείς».

Η δεύτερη προειδοποίηση του επικεφαλής της Google αφορά τις κολοσσιαίες ενεργειακές ανάγκες που αντιπροσωπεύει η Τεχνητή Νοημοσύνη, που τον περασμένο χρόνο αντιστοιχούσαν στο 1,5% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Chat GPT | Shutterstock

Ο Σουντάρ Πιτσάι προτείνει την ανάπτυξη νέων πηγών ενέργειας και την ενίσχυση των υποδομών του τομέα.

Παραδέχεται ότι οι ενεργειακές ανάγκες της AI στη Google προκαλούν καθυστέρηση στην εκπλήρωση των κλιματικών στόχων της εταιρείας, που παραμένει η ουδετερότητα άνθρακα μέχρι το 2030.

«Ο ρυθμός με τον οποίο ελπίζαμε ότι θα προχωρήσουμε θα επηρεασθεί», αναγνωρίζει.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα βαρύνει και στην εργασία όπως τη γνωρίζουμε, δηλώνει ο Σουντάρ Πιτσάι. «Οφείλουμε να διαχειρισθούμε τις κοινωνικές διαταραχές«, παραδέχεται, αλλά «αυτό θα δημιουργήσει επίσης νέες ευκαιρίες», επιμένει.

Διαβάστε ακόμα: Πώς θα είναι ο άνθρωπος το 2050 - Σοκαριστική εικόνα τεχνητής νοημοσύνης

Η ανάπτυξη της AI «θα εξελίξει και θα μεταβάλει ορισμένα επαγγέλματα και οι άνθρωποι θα πρέπει να προσαρμοσθούν», προειδοποιεί. «Λίγη σημασία έχει ότι θα θέλατε να είστε εκπαιδευτικός ή γιατρός. Ολα τα επαγγέλματα θα συνεχίσουν να υπάρχουν , αλλά εκείνοι που θα επιτύχουν σε κάθε ένα από αυτά θα είναι εκείνοι που θα μάθουν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία».