Τόσο θα κοστίζουν τα iPhone 17 και τα νέα Apple Watch και AirPods στην Ελλάδα

Η Apple παρουσίασε πριν από μερικές ώρες τα νέα της μοντέλα για τη φετινή χρονιά. Μέσα σε όλα, μάθαμε τα πάντα για τα iPhone 17, τα νέα AirPods Pro 3, τα νέα Apple Watch Series 11 και Apple Watch SE 3, αλλά και το νέο πολύ λεπτό iPhone 17 Air.

Οι τιμές για την αγορά των ΗΠΑ έγιναν ήδη γνωστές, ωστόσο συνήθως απέχουν από τις ελληνικές, τόσο γιατί οι ανακοινώσεις στην Αμερική αναφέρονται πάντα σε τιμές χωρίς το ΦΠΑ (καθώς αυτό διαφέρει από Πολιτεία σε Πολιτεία), αλλά και γιατί η χώρα μας έχει μεγαλύτερη επιβάρυνση λόγω φορολογικού συστήματος. Το ευτυχές για τους φίλους της Apple είναι πως όλα τα νέα προϊόντα θα κυκλοφορήσουν στις 19 Σεπτεμβρίου και στη χώρα μας, με τις προ-παραγγελίες να ανοίγουν στις 12 του μήνα, παράλληλα δηλαδή με τις πρώτες μεγάλες αγορές.

Τι ισχύει όμως με τις τιμές για την Ελλάδα; Ας δούμε αναλυτικά. Σε ό,τι αφορά τα iPhone 17, οι τιμές ξεκινούν από τα €979 για τη χωρητικότητα των 256GB.

Συγκεκριμένα:

iPhone 17 256GB: €979

iPhone 17 512GB: €1239

Σε ό,τι αφορά το λεπτό iPhone, το iPhone 17 Air, οι τιμές του ξεκινάνε από τα €1239 για την έκδοση με τα 256GB.

Συγκεκριμένα:

iPhone 17 Air 256GB: €1239

iPhone 17 Air 512GB: €1499

iPhone 17 Air 1TB: €1759

Στο iPhone 17 Pro, οι τιμές για την χωρητικότητα των 256GB ξεκινάει από τα €1349.

Συγκεκριμένα:

iPhone 17 Pro 256GB: €1349

iPhone 17 Pro 512GB: €1599

iPhone 17 Pro 1TB: €1869

Τέλος, σε ό,τι αφορά το iPhone 17 Pro Max, οι τιμές ξεκινούν από τα €1499 για την έκδοση των 256GB και έχουν ως εξής:

iPhone 17 Pro Max 256GB: €1499

iPhone 17 Pro Pax 512GB: €1759

iPhone 17 Pro Max 1TB: €2019

iPhone 17 Pro Max 2TB: €2549

Στα των Apple Watch, τα Apple Watch Series 11 ξεκινούν από τα €459 στην απλή έκδοση, από τα €859 για την έκδοση με την σύνδεση με δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Apple Watch Series 11: από €459

Apple Watch Series 11 + Cellular: από €859

Σε ό,τι αφορά το φθηνότερο Apple Watch SE 3, η τιμή του ορίστηκε στα €269. Από την άλλη, τα Apple Watch Ultra 3 ξεκινούν από τα €909 για την απλή έκδοση και φτάνουν στα €1029 για την έκδοση με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.

Apple Watch Ultra 3: €909

Apple Watch Ultra 3 + Cellular: €1029

Τέλος, στα ακουστικά, η τιμή των AirPods Pro 3 ορίστηκε για την ελληνική αγορά στα €249.

Οι προ-παραγγελίες για όλα τα παραπάνω ανοίγουν στις 12 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι και η πώλησή τους ξεκινάει από τις 19 του μήνα.

