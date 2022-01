Χρήστος Μάστορας: Η εμφάνιση με τον Νίκο Αλιάγα που δεν θα ξεχάσει στον τελικό του Just The Two of Us

Ο Χρήστος Μάστορας εμφανίστηκε στον τελικό του Just The Two of Us στη σκηνή σε ένα ντουέτο μαζί με τον Νίκο Αλιάγα. Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος «Μέλισσες» μαζί με τον διεθνούς φήμης παρουσιαστή ένωσαν τις φωνές τους με το κοινό να τους αποθεώνει. Χρήστος Μάστορας και Νίκος Αλιάγας, ξεκινώντας από το «It's a man's world», συνέχισαν με μία ιδιαίτερη... ελληνογαλλική εκτέλεση της επιτυχίας το «Παλιό μου παλτό» χαρίζοντας μια μοναδική μουσική στιγμή.

Διαβάστε ακόμη: Just The Two of Us: Η φωτογραφία που τράβηξαν Νίκος Αλιάγας και Μαρία Μπακοδήμου

Έπειτα, μιλώντας για την ελληνική παράδοση και την οικογένειά του ο διάσημος παρουσιαστής συγκίνησε ιδιαίτερα την ξαδέρφη του Μαρία Μπακοδήμου και συνέχισε με τον Χρήστο Μάστορα να ερμηνεύει το «My way» του σπουδαίου Frank Sinatra. Το ντουέτο τους έκλεψε τις εντυπώσεις με τους συντελεστές και τους τηλεθεατές να μένουν άφωνοι και συγκινημένοι.

Ο Χρήστος Μάστορας, μία ημέρα μετά τον τελικό του Just The Two of Us, έγραψε στο Instagram το πρώτο του σχόλιο για τη μοναδική στιγμή με τον Νίκο Αλιάγα. «Ακόμα δεν έχω βρει τα σωστά λόγια για να περιγράψω τα συναισθήματά μου για αυτό που έζησα χθες το βράδυ στον τελικό του J2US . Nιώθω τεράστια τιμή και μεγάλη χαρά που γνώρισα τον υπέροχο Νίκο Αλιάγα και μοιραστήκαμε μαζί τη σκηνή 🙏🏻. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τον Νίκο Κοκλώνη και όλη τη dream team του για την άψογη φιλοξενία στον τελικό του Just».