I Can See Your Voice: Ποιο είναι το νέο μεγάλο πρότζεκτ που ετοιμάζει το MEGA

Πέμπτη σήμερα και το μενού έχει δεύτερο ημιτελικό Eurovision. Η Κύπρος με την Ανδρομάχη θα διεκδικήσουν μια θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου (14/5), ωστόσο στο Τηλεκοντρόλ θα ασχοληθούμε με τα εγχώρια τηλεοπτικά νέα, που δεν είναι και λίγα.

Το νέο πρότζεκτ στο συρτάρι του MEGA

Τα δικαιώματα ενός σόου που δεν έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα έχει αγοράσει το MEGA και όπως όλα δείχνουν θα το ρίξει στην τηλεοπτική «αρένα» από τη νέα σεζόν. Ο λόγος για το I Can See Your Voice, το οποίο ξεκίνησε από τη Νότια Κορέα και έκανε μεγάλη επιτυχία σε Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ. Το κόσνεπτ του είναι ιδιαίτερο και λίγο περίεργο. Ουσιαστικά στο σόου πηγαίνουν διάφοροι διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι αποκαλύπτουν λίγα στοιχεία για τον εαυτό τους. Στη συνέχεια η κριτική επιτροπή προσπαθεί μέσα από διάφορες δοκιμασίες να μαντέψει (μόνο βλέποντάς τους - χωρίς να τους ακούσει) ποιος από αυτούς μπορεί να έχει καλή φωνή και αποκλείουν τους υπόλοιπους. Στο τέλος ο διαγωνιζόμενος που έχει επιλεχθεί τραγουδάει ζωντανά και το κοινό μαθαίνει αν έχει γίνει σωστά η επιλογή.

Ποιο πρόσωπο τώρα ακούγεται για την παρουσίασή του; Η Μαρία Μπεκατώρου, η οποία βρίσκεται ήδη στο MEGA, ενώ στο παρελθόν έχει παρουσιάσει με επιτυχία ένα άλλο σόου, το Your Face Sounds Familiar. Για να δούμε.

Δεν επιστρέφει στην TV η Ελένη Ράντου

Μπορεί πολλά να γράφτηκαν για την επιστροφή της Ελένης Ράντου στην τηλεόραση, όμως κάτι τέτοιο δεν θα γίνει, όπως ανακοίνωσε η ίδια η ηθοποιός. Η Ράντου βρισκόταν σε συζητήσεις με τον ΣΚΑΪ, προκειμένου να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα κωμική σειρά με τίτλο «Ζωή», το σενάριο της οποίας υπογράφουν η Δωροθέα Πασχαλίδου και ο Γιώργος Καραμίχος. Η γνωστή ηθοποιός, λοιπόν, αποφάσισε να μην υπογράψει με την εταιρεία παραγωγής, καθώς οι υποχρεώσεις της στο θέατρο τη νέα σεζόν δεν θα της το επέτρεπαν.

Παρόλα αυτά, ο ΣΚΑΪ δείχνει διάθεση να προχωρήσει τη συγκεκριμένη σειρά, αναζητώντας άλλο πρόσωπο για τον ρόλο που θα αναλάμβανε η Ελένη Ράντου.

Σε συμφωνία με το OPEN ο Γιάννης Μπέζος

Σε διαφορετικό ρόλο, όπως όλα δείχνουν, θα δούμε τον Γιάννη Μπέζο στη νέα σεζόν. Κι αυτό γιατί ο γνωστός ηθοποιός έχει έρθει σε συμφωνία σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, με το κανάλι του OPEN, προκειμένου να αναλάβει την παρουσίαση μιας νέας μουσικής εκπομπής.

Όπως ακούσαμε η συγκεκριμένη εκπομπή θα είναι βραδινή και εβδομαδιαία, με τον Μπέζο να υποδέχεται καλεσμένους, τραγουδιστές και μη, αλλά να τραγουδάει και ο ίδιος. Άλλωστε τον έχουμε δει να το κάνει ουκ ολίγες φορές και στα σίριαλ που έχει συμμετάσχει.

«Αυτή η νύχτα μένει» στον Alpha

Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι προετοιμασίες στον Alpha για το νέο σίριαλ του καναλιού με τίτλο «Αυτή η νύχτα μένει». Μπορεί το «Ντέρτι» στον ΑΝΤ1 να μπήκε στον πάγο μετά την αιχμηρή ανακοίνωση των δημιουργών του, ωστόσο η σειρά του Alpha θα προβληθεί όπως όλα δείχνουν στο πρώτο μισό της νέας σεζόν. Θα είναι βασισμένη στο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή, το οποίο έγινε και ταινία. Όσον αφορά το στόρι της:

«Ο Αντρέας και η Στέλλα είναι δύο νέα παιδιά, στην αυγή της νέα χιλιετίας, με μοναδικό κοινό στοιχείο τον έρωτά τους. Ο Αντρέας αρκείται στο ψιλικατζίδικο του. Η Στέλλα φιλοδοξεί να γίνει σπουδαία τραγουδίστρια, να δει το όνομά της στις μαρκίζες των μαγαζιών της παραλιακής και να βγάλει δίσκο. Για τον Αντρέα η παρουσία και μόνο της Στέλλας είναι αρκετή, για εκείνη όμως η καριέρα έχει προτεραιότητα απέναντι στον έρωτα. Όταν η Στέλλα φεύγει για την επαρχία, αφού από κάπου πρέπει να κάνει την αρχή, ο Αντρέας αποφασίζει να οργώσει τα σκυλάδικα της Βόρειας Ελλάδας για να τη βρει και να τη φέρει πίσω, περιπλανώμενος στα μέρη της νυχτερινής διασκέδασης. Σύντομα η Στέλλα απογοητεύεται από τους ανθρώπους της νυχτερινής ζωής και επιστρέφει στον Ανδρέα».