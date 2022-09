Πρεμιέρες πρωινάδικων: Η χημεία Δούκισσας - Λιάγκα, η στροφή της Μενεγάκη και το άγχος της Καινούργιου

Σε δύο «ζώνες» χωρίζονται πλέον οι πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπές της μικρής οθόνης. Όσον αφορά στο παραγόμενο τηλεοπτικό προϊόν. Γιατί οι ώρες μετάδοσης έχουν κατακερματιστεί από πέρσι. Ο διαχωρισμός λοιπόν είναι ανάμεσα στις αμιγώς ψυχαγωγικές εκπομπές και τις infotainment. Η στήλη είδε όλες τις εκπομπές αλλά επιλέγει σήμερα ν’ ασχοληθεί με αυτές που δίχασαν τους χρήστες του Twitter. Το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 όντως άλλαξε. Είναι ξεκάθαρα το «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα με τη Δούκισσα Νομικού να έχει στην ουσία ρόλο guest star στην εκπομπή κάτι που φάνηκε από την έναρξη στην οποία ήταν απούσα. Ο Λιάγκας ξεκίνησε με κοινωνική ενημέρωση αφιέρωσε αρκετό χρόνο στα θέματα που πέρσι του χάρισαν υψηλά ποσοστά τηλεθέασης (κυρίως το θέμα της φερόμενης παιδοκτονίας στην Πάτρα) ενώ πολύ αργότερα πέρασε στην πιο χαλαρή gossip επικαιρότητα.

Η συνύπαρξη με τη Δούκισσα Νομικού φαινομενικά λειτούργησε κυρίως λόγω της αλλαγής τηλεοπτικής στάσης της παρουσιάστριας που έγινε πιο οικεία προς τον μέσο τηλεθεατή υιοθετώντας παράλληλα στοιχεία εκφοράς λόγου και έκφρασης που είχε την περίοδο που ήταν παρτενέρ του Θέμου Αναστασιάδη στο «Όλα» αλλά στη συνέχεια απώλεσε κρατώντας μια πιο απόμακρη στάση στα λαμπερά σόου (Dancing with the Stars) αλλά και στα παιχνίδια μόδας (Make Over) που παρουσίασε. Το ερώτημα είναι εάν αυτή η συνύπαρξη θα λειτουργήσει σε βάθος χρόνου αν και φαίνεται πως οι ρόλοι είναι ξεκάθαρα διακριτοί και δεν τίθεται κανένα θέμα «μαρκίζας» ή φυσιογνωμίας της εκπομπής θέματα που οδήγησαν επί της ουσίας σε τηλεοπτικό διαζύγιο τον Γιώργο Λιάγκα και τη Φαίη Σκορδά.

Η παλιά και η καινούργια Καινούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου συνεχίζει και φέτος στη λογική που υιοθέτησε και εκείνη πέρσι. Το συνδυασμό ενημέρωσης με κοινωνικά θέματα και ψυχαγωγίας. Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση η σκαλέτα της πρώτης μέρας έκλεινε ελαφρά προς το δεύτερο που προφανώς είναι και η επιθυμία του καναλιού. Μπαίνοντας στη δεύτερη χρονιά του συμβολαίου της με τον Alpha η παρουσιάστρια έδειξε αρκετό άγχος για το «κυνήγι» του «αποκλειστικού» με αποτέλεσμα πολλά θέματα να παρουσιάστηκαν έχοντας έντονο το στοιχείο της υπερβολής.

Τόσο στο στήσιμο τους όσο και στον σχολιασμό τους στη συνέχεια. Για παράδειγμα η συνέντευξη του «Ντάνου» δεν έβγαλε επί της ουσίας καμία καινούργια είδηση. Αντιθέτως ήταν δημοσιογραφική επιτυχία η πρώτη δήλωση της συζύγου του Πέτρου Φιλιππίδη Ελπίδας Νίνου στις τηλεοπτικές κάμερες. Όσον αφορά στις αλλαγές στο πάνελ με τις προσθήκες Γκουντάρα και Κωνσταντινίδη φαίνεται πως δημιούργησαν ένα πιο οικείο περιβάλλον στην παρουσιάστρια με αποτέλεσμα να εκδηλώνει και την άνεσή της και την ικανοποίηση στον τηλεοπτικό φακό. Εικόνα εκ διαμέτρου αντίθετη με τις τελευταίες περσινές της εκπομπές όπου εκνευριζόταν πολλές φορές ακόμη και όταν δεν υπήρχε ουσιαστικός λόγος. Δεν ένιωθε άβολα και αμήχανα η Κατερίνα Καινούργιου και αυτό ήταν αντιληπτό στον τηλεθεατή.

Η νέα «συνταγή» της Ελένης

Η Ελένη Μενεγάκη χωρίς να αλλάξει ομάδα συνεργατών αποφάσισε να αλλάξει εν μέρει το περιεχόμενο της εκπομπής της. Μέχρι σήμερα σπανίως ασχολούταν με θέματα άλλων εκπομπών και το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Αυτό άλλαξε: Με την προσθήκη της δημοσιογράφου Νάνσυς Νικολαΐδου και την αναπαραγωγή όσων συνέβησαν στην πρεμιέρα του Γιώργου Λιάγκα και της Δούκισσας Νομικού. Ακολούθησε ένα μεγάλο βίντεο στην τηλεοπτική πορεία του Γιώργου Λιάγκα που πλάτειαζε σε πολλά σημεία και δεν προσέφερε κάποια καινούργια πληροφορία στον τηλεθεατή όμως είχε αρχή μέση και τέλος. Κάπως αμήχανος μετά την προβολή του συγκεκριμένου βίντεο ο Δημήτρης Ουγγαρέζος προσπάθησε να το «κλέψει» με τις ατάκες του και σε μεγάλο βαθμό τα κατάφερε. Και επειδή η Ελένη Μενεγάκη είναι «μαέστρος» των ισορροπιών μετά από αυτό το θέμα η εκπομπή πέρασε στην παρουσίαση των σειρών του Mega για τη νέα σεζόν. Εξαιρετικά ευχάριστη η τηλεοπτική συνύπαρξη της Ελένης Μενεγάκη με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, αναμφίβολα επιτυχία της εκπομπής και με εξαιρετική αισθητική η κοινή συνέντευξη Μαρίας Κίτσου και Δημήτρη Γκοτσόπουλου.

«Breakfast» με υλικά απ’ το ψυγείο

Χωρίς φρέσκα υλικά σερβιρίστηκε το πρώτο «Breakfast» του STAR στο τηλεοπτικό κοινό. Η αντίστροφη μέτρηση υπήρχε στους παλιούς «Κου – Κου», η έκτακτη είδηση για τις γιαγιάδες την Eurovision επίσης ήταν παλιά συνταγή και στην συγκεκριμένη περίπτωση με διαρροή διαψεύσθηκε από την ΕΡΤ λίγη ώρα αργότερα, την παράδοση πακέτων σε τηλεοπτικά πρόσωπα για ένα cue το έχουμε δει πολλές φορές και με καλύτερους τρόπους στην ελληνική τηλεόραση. Σίγουρα το δίδυμο Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου δένει καλύτερα από το περσινό Παπίλα – Καρτελιά και είναι και οι δυο τους αρκετά βελτιωμένοι από την προηγούμενη κοινή τηλεοπτική τους απόπειρα στο «Καλοκαιρι not» του Open.

Μάλλον άβολη και άστοχη κίνηση η τοποθέτηση στο πάνελ του μάγειρα Σταύρου Βαρθαλίτη αλλά και της αστρολόγου Ασης Μπήλιου. Έξω απ’ τα νερά της (λογικό για πρώτη μέρα) η Λιλή Πυράκη που πήρε μεταγραφή από την εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη αντίθετα με φοβερή αμεσότητα προς το τηλεοπτικό κοινό και με χημεία με το δίδυμο των παρουσιαστών η Μαίρη Αργυριάδου που ταιριάζει σε ένα είδος πρωινής εκπομπής αλλά όχι της συγκεκριμένης. Καθώς πρόκειται για ένα τελείως καινούργιο τηλεοπτικό προϊόν στημένο απ’ την αρχή θα χρειαστεί χρόνος για να βρει η συγκεκριμένη ομάδα πατήματα αλλά προπαντός κοινό βηματισμό.