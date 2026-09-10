Γιώργος Μαζωνάκης: Επείγουσα έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του - Με άδεια απλού παθολογικού η κλινική

Επείγουσα έρευνα διενεργείται από την αστυνομία όσον αφορά στις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών, αλλά και την επάρκεια των δομών στην ιδιωτική κλινική όπου φαίνεται να υπέστη καρδιακό επεισόδιο.

Ο ιδιοκτήτης της κλινικής Stem Cell και η σύζυγός του, κλήθηκαν για κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας της ΕΛ.ΑΣ, και αποχώρησαν από το σημείο λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, μη κάνοντας καμία δήλωση στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν έξω και τους περίμεναν.

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Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μαζωνάκης μετέβη στο ιδιωτικό παθολογικό ιατρείο στο Κολωνάκι και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης κατέρρευσε, με το προσωπικό να καλεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έφτασε μέσα σε ελάχιστα λεπτά διασώστης του ΕΚΑΒ με μοτοσικλέτα, ο οποίος ξεκίνησε άμεσα διαδικασία ΚΑΡΠΑ. Στη συνέχεια, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο για τη γρήγορη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Διακομίστηκε στο πλησιέστερο εφημερεύον νοσοκομείο, το «Ελπίς». Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών οι γιατροί συνέχισαν εντατικά την αναζωογόνηση, όμως ο οργανισμός του δεν ανταποκρίθηκε. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού Mega, ο τραγουδιστής βρισκόταν ήδη σε πολύ σοβαρή κατάσταση όταν έφτασε το αστυνομικό και διασωστικό προσωπικό, ενώ οι προσπάθειες επαναφοράς του αποδείχθηκαν άκαρπες.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, επιβεβαίωσε την αλληλουχία των γεγονότων, δηλώνοντας πως ο τραγουδιστής διεκομίσθη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ελπίς» μετά την κατάρρευσή του στο ιατρείο, όπου και κατέληξε παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού.

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Τι ισχυρίζονται οι ιδιοκτήτες της κλινικής

Παρότι οι ιδιοκτήτες της κλινικής δεν έκαναν κάποια δήλωση στα ΜΜΕ, έχουν διαρρεύσει πληροφορίες από τα όσα είπε ο σύζυγος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να υποστηρίζει πως ότι δεν ήταν ο ίδιος που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά η σύζυγός του και ότι γενικά εκείνη διαχειριζόταν πλήρως το ιατρείο, έκανε τις θεραπείες και παρακολουθούσε τους ασθενείς, ενώ ο ίδιος δεν είχε καμία εμπλοκή.

Ο γιατρός σημείωσε πως ήταν αυτή που είχε αναλάβει την παρακολούθηση του τραγουδιστή και του παρείχε τις σχετικές θεραπείες.

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Οι δύο αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι και σήμερα, Πέμπτη (10/09) το πρωί, αφού συλλεχθούν όλα τα στοιχεία θα επικοινωνήσουν εκ νέου με τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελία ζήτησε να έχει περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή και για το πώς πρέπει να γίνεται η διαδικασία πλασμαφαίρεσης.

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Σύμφωνα με τον Νίκο Αγαπηνό, δικηγόρο του γιατρού, το σημαντικό είναι η ιατροδικαστική έκθεση, επισημαίνοντας το τεκμήριο αθωότητας των πελατών του.

«Το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στην όποια ιατρική πράξη που έλαβε χώρα» είπε και πρόσθεσε: «Ο τραγουδιστής ήταν ασθενής της συζύγου του. Καταθέτουν και θα πρέπει να γίνει ιατροδικαστική. Νομίζω ότι είναι συγκυριακό γεγονός που μένει να αποδειχθεί. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο από το δικηγορικό μου γραφείο. Μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο με δηλωμένα τα μηχανήματα».

Έρευνα για το ιατρείο ζήτησε ο Γεωργιάδης

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ζήτησε έρευνα όσον αφορά στο ιατρείο και τις δραστηριότητές του.

«Από τις πρώτες πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, η άδεια εκεί ήταν απλού παθολογικού ιατρείου και σε απλό ιατρείο δεν επιτρέπεται να διενεργείται μία τέτοια ιατρική πράξη» σημείωσε ο υπουργός, σε σχετική του ανάρτηση.

Επίσης, έκανε γνωστό πως ζήτησε από τον «πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να διενεργήσει άμεσα το προβλεπόμενο έλεγχο, καθώς η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων είναι στους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Η διαδικασία του ελέγχου ήδη ξεκίνησε. Σε κάθε περίπτωση, καλώ τους ασθενείς να είναι προσεκτικοί σε όσα διαβάζουν στο διαδίκτυο και να μην διακινδυνεύουν την υγεία τους σε αμφίβολες συνθήκες. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στους χιλιάδες φίλους του» κατέληξε ο ίδιος.

Από τις πρώτες πληροφορίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική, σε μια διαδικασία, όπως λέγεται πλασμαφαίρεσης. Φυσικά τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα εξηγηθούν από την ιατροδικαστική έρευνα και αν υπάρχει και σε ποιον ευθύνη. Οφείλουμε όμως να ελέγξουμε… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 9, 2026