24χρονο μοντέλο είναι ολόιδια ο Χάαλαντ και το ίντερνετ δεν ξέρει αν πρέπει να ερωτευτεί ή να τρομάξει

Όλοι ξέρουμε τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Είναι λιγότερο άνθρωπος και περισσότερο ένα ποδοσφαιρικό cyborg, προγραμματισμένο σε κάποιο σκοτεινό σκανδιναβικό εργαστήριο με μοναδικό σκοπό να διαλύει τα αντίπαλα δίχτυα. Είναι τεράστιος, ξανθός, απολύτως τρομακτικός και ίσως ό,τι πιο κουλ κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

. Αυτό που δεν ξέραμε, όμως, είναι ότι υπήρξε μάλλον και ένα παράπλευρο project στο «εργαστήριο»: μια θηλυκή βερσιόν του.

Γνωρίστε την 24χρονη Αναστασία Κοστρομίτινα, τη γυναίκα που ζει το απόλυτο ιντερνετικό παράδοξο των ημερών. Τον τελευταίο καιρό, ο αλγόριθμος του TikTok και του Instagram της έχει χαρίσει απλόχερα τη viral δόξα.

Όχι, όμως, για κάποιο high-fashion editorial. Ο λόγος είναι τα βίντεο που τραβάει η μητέρα της, στα οποία η Αναστασία κάνει απλώς cosplay τις χαρακτηριστικές, ψυχρές γκριμάτσες και το του superstar.

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Ας είμαστε ρεαλιστές. Αν είσαι μοντέλο και προσπαθείς να χτίσεις το portfolio σου, το να σου σκάει ένα τσουνάμι από comments που σε λένε «φτυστό τον Νορβηγό φορ», δεν είναι ακριβώς το boost αυτοπεποίθησης.

Η Αναστασία δεν το έπαιξε καθόλου άνετη από την αρχή. Όπως παραδέχτηκε, πέρασε τη φάση της απόλυτης κρίσης ταυτότητας:

«Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, πέρασα από όλα τα στάδια της άρνησης. Στην αρχή δεν το έβλεπα καν, δεν καταλάβαινα πώς ακριβώς του μοιάζω. Μετά, οκέι, ένιωσα λιγάκι πληγωμένη».

Αλλά επειδή ζούμε στο 2026, ο άγραφος κανόνας του ίντερνετ λέει πως αν η ζωή σού δώσει λεμόνια, τα κάνεις viral content. Η Αναστασία ξεπέρασε το σοκ και συνειδητοποίησε ότι το να έχεις τα facial features ενός παγκόσμιου αθλητικού icon είναι το απόλυτο cheat code για το clout.

«Είδα το feed μου να γεμίζει με βίντεο από κορίτσια που προσπαθούσαν να του μοιάσουν και σκέφτηκα: "Γιατί όχι κι εγώ;"», εξηγεί η ίδια. Η απόφαση να «αγκαλιάσει» το meme την αντάμειψε με ένα βίντεο που έσπασε τον αλγόριθμο, ξεπερνώντας τα 4 εκατομμύρια views, κάτι που άφησε ακόμα και την ίδια άφωνη. «Ήλπιζα για μερικά likes, αλλά ποτέ δεν περίμενα τέτοιο χαμό».

