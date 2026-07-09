Αν υπάρχει ένα πράγμα που ενώνει τον πλανήτη περισσότερο από το ίδιο το ποδόσφαιρο, αυτό είναι οι θεωρίες συνωμοσίας γύρω από το ποδόσφαιρο. Το ίντερνετ έχει βουίξει. Το timeline μου, το feed μου (ίσως φταίω εγώ γι'αυτό) - όλοι έχουν καταλήξει σε ένα συμπέρασμα που πλέον μοιάζει με κοινή παραδοχή: Το φετινό Μουντιάλ είναι στημένο, πουλημένο, τελειωμένο.

Κανείς δεν ξέρει να σου πει ποιος πλήρωσε ποιον. Δεν υπάρχει κάποιο πλάνο απατεωνιάς που να έχει διαρρεύσει, ούτε κάποιος βαλιτσοφόρος που πιάστηκε στα πράσα στο ημίχρονο. Δεν υπάρχει καν συμφωνία για το ποιος κερδίζει στο τέλος. Είναι μάλλον μια αόρατη δύναμη, ρε παιδί μου, που κινεί τα νήματα από το υπερπέραν.

Επειδή όμως η δημοσιογραφία απαιτεί θυσίες, βουτήξαμε στα πιο σκοτεινά threads του Reddit για να δούμε τι ακριβώς παίζει στο κεφάλι του μέσου συνομωσιολόγου. Τα ευρήματα είναι, το λιγότερο, ποιητικά.



Reddit

«Δεν θα έλεγα ότι ήταν στημένο, αλλά υπάρχει κατάφωρη ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων ομάδων όπως η Αργεντινή. Όλη η δοκιμασία του Τραμπ θα πρέπει να καταστήσει αρκετά σαφές πόσο ανοιχτή είναι η FIFA στη διαφθορά.» (Εδώ βλέπουμε το combo ποδόσφαιρο-πολιτική-δικαστήρια να σερβίρεται κρύο).

Ένα ξερό, παγωμένο «όχι». (Ο τύπος που μπήκε στο thread μόνο και μόνο για να χαλάσει το πάρτι).



Reddit

«Η FIFA είναι διεφθαρμένη περισσότερο από το 2026.» (Σύντομο, περιεκτικό, γεμάτο υπαρξιακή απόγνωση για τη χρονιά που διανύουμε).

«Υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα που εμπλέκονται για να μην είναι στημένα.» (Ο τύπος που έχει διαβάσει Μαρξ, αλλά παίζει και Στοίχημα).

Reddit

Διαβάζουμε το εξής αριστούργημα:

«Προφανώς στημένο για να κάνουν τον Τραμπ να φαίνεται κακός. Πώς τολμούν να φέρονται με αυτόν τον τρόπο στον κάτοχο του βραβείου ειρήνης της FIFA;»

Είναι πλέον απαράβατος νόμος του ίντερνετ: Σε οποιαδήποτε θεωρία συνωμοσίας κι αν ψάξεις, ο Τραμπ οφείλει να δίνει το παρών.

Το να εμπλέκεις τον Ντόναλντ Τραμπ σε ένα παγκόσμιο ποδοσφαιρικό τουρνουά, βαφτίζοντάς τον μάλιστα «κάτοχο βραβείου ειρήνης της FIFA», ένα βραβείο που προφανώς δεν είναι και «αρκετά βραβείο». Είναι τόσο παρανοϊκό που σχεδόν βγάζει νόημα.

Τελικά, το Μουντιάλ είναι πουλημένο; Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Αλλά όσο εμείς ψάχνουμε να βρούμε ποιος κρατάει τα λεφτά και ποιος στήνει τα δοκάρια, το ίντερνετ θα συνεχίσει να γράφει το πιο σουρεαλιστικό, ακραίο σενάριο που γράφτηκε ποτέ.