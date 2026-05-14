Το Fox News ακολούθησε τον Τραμπ στην Κίνα και έφαγε πρόστιμο με το «καλημέρα»

Το συνεργείο του παρουσιαστή του Fox News, Μπρετ Μπάιερ (Bret Baier) έγινε «τσακωτό» από τις κάμερες κυκλοφορίας του Πεκίνου για παράνομη στάθμευση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, ενώ το «σόου» που έστησε στη μέση του δρόμου βιντεοσκοπήθηκε από περαστικούς.

Ο Μπάιερ παρουσίαζε ρεπορτάζ από την κινεζική πρωτεύουσα την Τετάρτη, στην έναρξη του τριήμερου ταξιδιού του Τραμπ για συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

It was a busy day for Bret Baier in Beijing! While the Fox News chief political anchor was on-air venting about his crew’s car being slapped with a parking fine—blaming China’s “omnipresent” surveillance cameras—locals were busy capturing his own "traffic violations" on camera. https://t.co/7YbYtTcsSU pic.twitter.com/y70TWapCcL — In Zhejiang (@InZhejiang) May 14, 2026

Ο παρουσιαστής του Fox χρησιμοποίησε την εκπομπή για να επικεντρωθεί στο εκτεταμένο δίκτυο καμερών παρακολούθησης της χώρας, προτού αποκαλύψει ότι ο δικός του οδηγός είχε δεχτεί πρόστιμο από κάμερα παρακολούθησης αφού έκανε μια σύντομη παράνομη στάση.

To Fox News έμαθε ότι η Κίνα δεν «παίζει»

«Στην πραγματικότητα, ο οδηγός μας πάρκαρε παράνομα για δύο λεπτά και έλαβε ένα μήνυμα στο τηλέφωνό του ότι του επιβλήθηκε κλήση για περίπου 40 δολάρια ΗΠΑ επειδή το είδαν στην κάμερα», είπε ο Μπάιερ.

Ξεκίνησε το απόσπασμά τους μιλώντας στους τηλεθεατές για το δίκτυο παρακολούθησης που βλέπει τα πάντα, αν και ανάλογη είναι η δημόσια καταγραφή στις ΗΠΑ, με ουσιαστική διαφορά την επιβολή του νόμου.

«Ο Μεγάλος Αδελφός παρακολουθεί. Υπάρχουν κυριολεκτικά κάμερες παντού στο Πεκίνο», είπε. «Στην πραγματικότητα, στο Πεκίνο, έχουν προσθέσει 1.500 κάμερες μόνο φέτος. Βλέπουν τα πάντα. Δεν υπάρχει κανείς που να παραβιάζει την απαγόρευση κυκλοφορίας εδώ, επειδή θα μπορούσαν να πάρουν κλήση αμέσως».

🚨WATCH: "Big Brother is watching."



Our team with @BretBaier is on the ground in Beijing, and the level of surveillance is unlike anything we’ve seen. From 20+ cameras on a single street corner to instant fines sent straight to your phone, the CCP sees everything. They call it… pic.twitter.com/C1XUoyGBuz — Special Report (@SpecialReport) May 13, 2026

Ενώ ο βετεράνος του Fox γκρίνιαζε για την αποτελεσματικότητα της κινεζικής Τροχαίας, οι κάτοικοι του Πεκίνου τον έκαναν ακόμα πιο «βούκινο», όταν τον έπιασαν να κλείνει πεζός ρεύμα του δρόμου, για να εξασφαλίσει «δραματικό» πλάνο για το ρεπορτάζ του.

Πλάνα που ανέβηκαν στο Douyin, την κινεζική έκδοση του TikTok, έδειχναν το συνεργείο του Fox να σουλατσάρει μέσα στην πυκνή κυκλοφορία της . Ο Baier μπορούσε να δειχθεί να περπατάει στο δρόμο καθώς ποδήλατα και ηλεκτρικά σκούτερ τον περικύκλωναν.

«Ενώ το Fox News παραπονιέται ότι τους επιβλήθηκε κλήση για παράνομη στάθμευση... δείτε τι κάνει η ομάδα του», έγραψε Κινέζος δημοσιογράφος στο βίντεο, το οποίο συγκέντρωσε περισσότερες από 1 εκατομμύριο προβολές και προκάλεσε κύμα χλευασμού για την υποκριτική στάση του παρουσιαστή.