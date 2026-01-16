Η Μπριζίτ Μακρόν εκτός από cancel έγινε και DJ: Το viral βίντεο της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας

Το νέο viral βίντεο της Μπριζίτ Μακρόν, όπου εμφανίζεται χαμογελαστή και χαλαρή να παίζει μουσική ως… DJ σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Παρίσι, επαναφέρει την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Στα πλάνα που δημοσίευσαν το Paris Match και άλλα γαλλικά μέσα, η Μακρόν στέκεται πίσω από τα decks και επιλέγει το «Forever Young», διασκεδάζοντας μαζί με τα παιδιά στο πλαίσιο της δράσης Opération Pièces Jaunes, που στηρίζει νοσηλευόμενους ανήλικους σε όλη τη χώρα. Δίπλα της βρέθηκε και ο προπονητής της εθνικής Γαλλίας, Ντιντιέ Ντεσάν.

Η χαλαρή αυτή εμφάνιση έρχεται λίγες ημέρες μετά τον σάλο που προκάλεσε άλλο βίντεο, στο οποίο η Πρώτη Κυρία ακούγεται να χρησιμοποιεί χυδαίους χαρακτηρισμούς για φεμινίστριες ακτιβίστριες που διέκοψαν την παράσταση του κωμικού Άρι Αμπιτάν.

Οι οργανώσεις αντέδρασαν έντονα, κατηγορώντας τη Μακρόν για απαξιωτική στάση απέναντι σε γυναίκες που διαμαρτύρονταν για έναν καλλιτέχνη που είχε στο παρελθόν κατηγορηθεί για βιασμό - υπόθεση που τελικά αρχειοθετήθηκε λόγω έλλειψης στοιχείων.

Στο επίμαχο βίντεο, η Μακρόν ακούγεται να λέει «θα τις διώξουμε, βρωμοσκύλες», φράση που μετατράπηκε αμέσως σε hashtag από την ομάδα #NousToutes, πυροδοτώντας κύμα αντιδράσεων και διαδικτυακό cancel.

Παράλληλα, η Πρώτη Κυρία είχε πρόσφατα βρεθεί στο πλευρό της κοινής γνώμης σε άλλη υπόθεση: δέκα άτομα κρίθηκαν ένοχα για εκφοβισμό εις βάρος της, βάζοντας τέλος σε διαρκείς φήμες και στοχοποίηση σχετικά με την ταυτότητά της.

Έτσι, μέσα σε λίγες ημέρες, η Μπριζίτ Μακρόν πέρασε από την έντονη κριτική στο νέο κύμα viral δημοσιότητας — αυτή τη φορά όχι για μια αμφιλεγόμενη δήλωση, αλλά για τον απρόσμενο ρόλο της ως DJ σε μια γιορτινή, φιλανθρωπική στιγμή.