Η Daisy Keech Yerger, δημοφιλής fitness influencer με 5,1 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram, βρέθηκε στο κέντρο έντονης κριτικής αφού δημοσίευσε αναρτήσεις που θρηνούν τον Τσάρλι Κερκ, συντηρητικό σχολιαστή και σύμμαχο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη δολοφονία του.

Οι αναρτήσεις περιλάμβαναν μεταξύ άλλων ένα βίντεο με τη μικρή κόρη του Κερκ να τρέχει στην αγκαλιά του.

Στη λεζάντα μίας από τις αναρτήσεις της, η Yerger έγραψε: «Με τέτοια απώλεια λέξεων. Τόσο άδικο που ένας τόσο καταπληκτικός άνθρωπος έφυγε έτσι, μου ραγίζει την καρδιά.

Σε ευχαριστώ Τσάρλι για όλα όσα έχεις κάνει για τη νεολαία της χώρας μας, τόση αγάπη και συμπάθεια στην οικογένειά του. παρακαλώ προσευχηθείτε για αυτούς».

Οι αντιδράσεις του κοινού ήταν έντονες, καθώς πολλοί από τους followers άφησαν αρνητικά σχόλια στην ανάρτηση.

Ένας χρήστης σχολίασε: «Με έχασες με αυτό, πολύ εκτός πραγματικότητας».

Μετά την κριτική, η Yerger απάντησε στους followers της και ενίσχυσε τα αρχικά της σχόλια, καλώντας όσους χαιρόταν για τον θάνατο να επανεξετάσουν τη στάση τους.

Στα σχόλιά της ανέφερε: «Δεν μιλάω ποτέ για πολιτική λόγω όλου του διχασμού που δημιουργεί, αλλά όλο αυτό το κακό με αρρωσταίνει.

Αν χαίρεστε για το θάνατο ενός πατέρα και συζύγου, προσεύχομαι για την ψυχή σας. Μην αφήσετε αυτούς τους δαίμονες»

Η Daisy Keech Yerger γεννήθηκε στις 12 Αυγούστου 1999 και είναι μοντέλο, YouTuber, fitness influencer και επιχειρηματίας με πάνω από 5 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram.

Συχνά αναρτά περιεχόμενο για ευεξία και κίνητρο. Είναι παντρεμένη με τον Michael Yerger, σταρ ριάλιτι, και φέρεται να έχει περιουσία 2 εκατομμυρίων δολαρίων.