Super Κική: Πόσους μέσους μισθούς χαλάει κάθε μήνα - «Μπορώ να προβλέπω και το μέλλον»

Η Super Κική σε πρόσφατη συνέντευξή της άφησε να φανεί πόσο μισεί τα χρήματα, καθώς φαίνεται να τα «ξεφορτώνεται» όσο πιο εντατικά μπορεί, ξοδεύοντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα.

Μίλησε συγκεκριμένα στην εκπομπή του Φειδία Παναγιώτου στο Youtube, ισχυριζόμενη ότι μετά από ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ενημερώθηκε ότι έχει την ικανότητα να δει τι θα γίνει στο μέλλον, πράγμα που τη βοηθά να προλάβει τυχόν ατυχήματα.

«Βλέπω λίγο το μέλλον κάποιες φορές, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, και διαγνωσμένα το βλέπω για μερικά δευτερόλεπτα. Έχω κάνει ηλεκτροεγκεφαλογράφημα που ανιχνεύτηκε ότι μπορώ να προβλέψω το μέλλον».

Super Κική: «Βλέπω το μέλλον γιατί έχω ψηλά Α»

Εξηγώντας την υπερδύναμή της με όρους toon force, είπε πως «Ένα ατύχημα δηλαδή μπορώ να το προλάβω. Μου είπαν ότι έχω πολύ ψηλά Α και ότι γίνεται αυτό το πράγμα», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, περιέγραψε τη σχέση της με τα χρήματα, εξηγώντας πως είναι σπάταλη στον υπερθετικό. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Μου έβαλαν το πρωί 10.000 σε αυτή την κάρτα. Στις άλλες δεν μπορώ να δω, είναι απομονωμένες και δεν μπορώ να τις δω. Θα με φτάσει για πολύ λίγο διάστημα γιατί είμαι σε φάση μετακόμισης, οπότε δύο μέρες σίγουρα. Δεν σου λέω ότι χαλάω σε δύο μέρες 10.000 ευρώ στην καθημερινότητά μου, είναι και η μετακόμιση τώρα».

Μιλώντας για τα μηναία έξοδά της, η Youtuber δήλωσε πως αυτά φτάνουν τις 20 με 30 χιλιάδες ευρώ: «Χαλάω γύρω στα 20 με 30 χιλιάρικα, ανάλογα και τι θα πάρω. Αλλά είμαι τύπου τα κάνω όλα.

Θα πάρω ένα φίλο μου και θα του πω “πάμε τώρα στην Ολλανδία να τελειώνουμε;” ή “πάμε για ψώνια;”. Δεν θα πάω μόνη μου, θα πάρω κάποιον για παρέα, οπότε ο λογαριασμός στο τέλος θα είναι δικός μου. Δεν καταλαβαίνεις πόσο το γουστάρω αυτό το πράγμα. Δεν έχω τόσα πολλά λεφτά, απλά είμαι πάρα πολύ σπάταλη».