Εμβόλιο: Ζητά έγκριση για την τρίτη δόση η Pfizer

Συμπληρωματική αίτηση στον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) κατέθεσαν η Pfizer και η BioNTech ζητώντας έγκριση για την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Η αίτηση έρχεται λίγες ημέρες μετά από τη σχετική πλήρη έγκριση που πήρε το εμβόλιο που έχουν αναπτύξει οι εταιρίες.

Διαβάστε ακόμη: Εμβόλιο Pfizer: Ο FDA έδωσε την πλήρη έγκρισή του

Αφορά τη χορήγηση μιας επιπλέον, τρίτης δόσης, σε άτομα ηλικίας άνω των 16 ετών καθώς τα δεδομένα από τη φάση 3 των δοκιμών απέδειξε πως η τρίτη δόση ενισχύει την παραγωγή ισχυρών εξουδετερωτικών αντισωμάτων απέναντι στο αρχικό στέλεχος του ιού, σε 306 ανθρώπους ηλικίας 18 – 55 ετών.

«Τα εμβόλια ήταν και θα παραμείνουν σημαντικά για την προστασία των ζωών από τον κορονοϊό και αν εγκριθεί η τρίτη δόση θα μπορούσαμε να επιταχύνουμε την πορεία μας μέσα στην πανδημία» έγραψε μεταξύ άλλων στο twitter ο Άλμπερτ Μπουρλά.

Vaccines have been and will remain critical to helping protect lives against #COVID19, and if approved, we believe #booster doses could accelerate our path out of the pandemic.