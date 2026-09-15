Άμεση παρέμβαση για τις παραπλανητικές διαφημίσεις ιατρείων ζητά ο ΠΙΣ: «Κινδυνεύουν ζωές»

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, με ανοιχτή επιστολή του προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας και τον αρμόδιο υπουργό, ζητά να μπει ένα τέλος στις παραπλανητικές διαφημίσεις για ιατρικές πράξεις και θεραπείες, με αφορμή και τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Με αφορμή τον δημόσιο θόρυβο που προκλήθηκε από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος θεωρεί αναγκαίο να θέσει εκ νέου, με ιδιαίτερη έμφαση, το ζήτημα της παραπλανητικής διαφήμισης ιατρικών πράξεων, θεραπειών και υπηρεσιών υγείας» αναφέρεται, ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωση.

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Σύμφωνα με τον ΠΙΣ, «δεν είναι δυνατόν να επιτρέπεται σε ιατρεία, εταιρείες, διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αισθητικής ιατρικής ή άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας να προβάλλουν, κατά παράβαση της νομοθεσίας και της ιατρικής δεοντολογίας, δήθεν θαυματουργές θεραπείες, ανύπαρκτα επιστημονικά αποτελέσματα, εγγυημένες ιάσεις ή υποσχέσεις ανανέωσης και ανατροπής της φυσιολογικής φθοράς του χρόνου».

«Ο φόβος του θανάτου, η ματαιοδοξία της αιώνιας νεότητας, αλλά και η αγωνία και η ελπίδα ασθενών και συγγενών μπροστά σε σοβαρά ή ανίατα νοσήματα, δεν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Όσοι προβάλλουν δήθεν θαυματουργές θεραπείες και επιστημονικά ατεκμηρίωτες υποσχέσεις, παραπλανώντας και θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, πρέπει να αντιμετωπίζονται με την αυστηρότητα που επιβάλλει ο νόμος» επιμένει και συνεχίζει:

«Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος δεν πρόκειται να ανεχθεί την υποβάθμιση της ιατρικής επιστήμης σε πεδίο ανεξέλεγκτης εμπορικής δραστηριότητας. Η ανοχή απέναντι σε τέτοιες πρακτικές πλήττει τους πολίτες και υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην ιατρική επιστήμη και στους λειτουργούς της».

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Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος ζητά από τον υπουργό «τη συνδρομή του προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που διαθέτει» και από τους Ιατρικούς Συλλόγους τα εξής:

Την άμεση εντατικοποίηση των ελέγχων στις διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών, θεραπειών και προϊόντων υγείας, ιδίως στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών, πειθαρχικών και λοιπών κυρώσεων σε κάθε παραβάτη, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς ανοχή. Την άμεση διακοπή διαφημιστικών πρακτικών που περιέχουν ψευδείς, παραπλανητικούς ή επιστημονικά ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς. Τη συνεργασία του υπουργείου με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους Ιατρικούς Συλλόγους για την καταγραφή, τον έλεγχο και την παραπομπή των σχετικών παραβάσεων στις αρμόδιες αρχές.

«Η προστασία της δημόσιας υγείας απαιτεί αποφασιστικότητα, αποτελεσματικούς ελέγχους και μηδενική ανοχή απέναντι σε όσους παραβιάζουν τους κανόνες και εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ανάγκη για θεραπεία».