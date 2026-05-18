Έμπολα: Τι είναι τα «ορφανά» κρούσματα - Μέχρι και 50% η θνησιμότητα σύμφωνα με τους ειδικούς

Ενώ στο προσκήνιο ήρθε ο χανταϊός και άνοιξε ξανά τη συζήτηση για νέα πανδημία, οι ειδικοί «σήμαναν συναγερμό» για τη νόσο έμπολα. Ο γιατρός βιοπαθολόγος και καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης εξήγησε γιατί ανησυχούν οι ειδικοί.
Μιλώντας στο Mega, ανέφερε αρχικά ότι έχει προκύψει μια νέα έξαρση του είδους, που λέγεται Μπουντιμπουγκιό, η οποία έρχεται από τον Κογκό και φαίνεται να υπάρχουν και κάποια περιστατικά στην Ουγκάντα.
Και συμπλήρωσε: «Πρόκειται για έναν από τους πιο θανατηφόρους ιούς, με θνησιμότητα μέχρι και 50%.
Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν γνωρίζουμε το μέγεθος της επιδημίας, ούτε πόσο εκτεταμένη είναι γιατί οι διαγνώσεις έγιναν τυχαία σε διάσπαρτα κρούσματα, τα οποία ήταν «ορφανά» δηλαδή δεν συνδέονταν άμεσα με το επίκεντρο της επιδημίας.
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι ο έμπολα, σε συνθήκες που δεν είναι καλές από υγειονομικής άποψης, να εξαπλωθεί εκτεταμένα».
'Εμπολα: Η νόσος που μεταδίδεται και από τους νεκρούς
«Εξαπλώνεται και από τους νεκρούς. Δηλαδή κατά τη διάρκεια μιας κηδείας η οποία μπορεί να έχει κάποια τελετουργικά στην περιοχή. Και ήταν ο κύριος τρόπος μετάδοσης από τις προηγούμενες χρονιές», ανέφερε ο κύριος Μαγιορκίνης.
Ωστόσο, ο γιατρός τονίζει ότι - δεδομένου ότι δεν υπάρχει μεγάλος φόβος στην προ-συμπτωματική περίοδο - αν ακολουθηθούν καλά υγειονομικά πρωτόκολλα δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης, όπως την covid19.
Αυτό το άρθρο στο Reader δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη γνωμάτευση ενός ιατρού. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματία υγείας.