Τι προκαλεί στον εγκέφαλό μας το βούρτσισμα δοντιών με αντίθετο χέρι

Είναι ένας απλός, ανέξοδος και γρήγορος τρόπος για να «φρεσκάρουμε» το μυαλό μας και το κεφάλι μας να γίνει ξανά «γεμάτο χρυσάφι», όπως έλεγε και το γνωστό, θρυλικό τραγούδι των Τρυπών. Και όχι, αυτό δεν είναι ένα μουσικό άρθρο, αλλά κάτι ανατρεπτικό για την υγεία του εγκεφάλου μας.

Το τρικ: Μοιάζει μα «χακάρισμα» του εγκεφάλου μας, αλλά είναι εντυπωσιακά εύκολο και δεν προκαλεί τρόμο, όταν καθόμαστε μπροστά στον καθρέφτη, με το ενάμισι μάτι κλειστό από τη νύστα και παίρνουμε την οδοντόβουρτσά όχι με το χέρι που την κρατάμε κάθε μέρα για να βουρτσίσουμε τα δόντια μας, αλλά με το αντίθετο!

Πώς λειτουργεί η μέθοδος του «αντίθετου χεριού»

Όταν εκτελούμε μια οικεία εργασία με το μη δεσπόζον χέρι μας, η διαδικασία απαιτεί μεγαλύτερη συγκέντρωση και κινητικό συντονισμό. Αυτή η αδεξιότητα που νιώθουμε αρχικά αναγκάζει τον εγκέφαλο να βγει από τον «αυτόματο πιλότο».

Όταν λοιπόν βγαίνουμε από τον «αυτόματο πιλότο», τότε ο εγκέφαλος μας δημιουργεί και αναδιοργανώνει, νέες νευρικές συνδέσεις, νέα μονοπάτια μέσα στο κεφάλι μας.

Χρησιμοποιώντας το αντίθετο χέρι, ενεργοποιείται το αντίθετο ημισφαίριο του εγκεφάλου, κάτι που θεωρητικά συμβάλλει στην ενδυνάμωσή του και στη δημιουργία νέων συναπτικών συνδέσεων.

Είναι κάτι σαν μια μορφή «γνωστικής προπόνησης», που φρεσκάρει το μυαλό σημαντικά, αν και η μέχρι στιγμής επιστημονική έρευνα έχει εντοπίσει πως δεν αρκεί για να προλαμβάνονται σοβαρές εγκεφαλικές παθήσεις όπως η άνοια. Η κοινωνική αλληλεπίδραση, το διάβασμα και η γυμναστική, παραμένουν SOS για την υγεία (και) του εγκεφάλου.