Ύπουλη απειλή για την υγεία τα ποτά «μπόμπες»: Προκαλούν από τύφλωση μέχρι θάνατο

Ο τραγικός χαμός ενός δεκαεξάχρονου κοριτσιού που κατέρρευσε έξω από μπαρ της πρωτεύουσας, ενώ υπάρχει νόμος που απαγορεύει την πρόσβαση των ανηλίκων στο αλκοόλ, αναδεικνύει πρωτίστως τα τρωτά σημεία της εφαρμογής του αυστηρού νομικού πλαισίου.

Στον απόηχο αυτής της τραγωδίας το μήνυμα που πρέπει να διαδοθεί στην κοινωνία είναι πως η κατανάλωση αλκοόλ από παιδιά ή εφήβους δεν αποτελεί «μαγκιά», αλλά στον αντίποδα κρύβει μεγάλους κινδύνους που απειλούν ευθέως την ζωή τους.

Οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι είτε πρόκειται για κατανάλωση/υπερκατανάλωση αλκοόλ είτε πρόκειται για κατανάλωση νοθευμένων αλκοολούχων ποτών-τις λεγόμενες «μπόμπες»- που μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά τοξικές για τον οργανισμό, ακόμα και σε μικρότερη ποσότητα.

Το αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει οξεία δηλητηρίαση

Στην πραγματικότητα, όπως ισχύει για όλες τις εξαρτησιογόνες ουσίες, τις νόμιμες και τις παράνομες (ναρκωτικά), στη θεωρία γνωρίζουμε ότι η κατανάλωση ή η χρήση τους αποτελεί ένα επικίνδυνο φλερτ με τον θάνατο και οδηγεί σε πολύ σκοτεινά μονοπάτια.

Άλλωστε οι νέοι της gen Z και της γενιάς των millennials, αλλά και οι μεγαλύτεροι της gen X και οι baby boomers γνωρίζουμε την ιστορία και το τραγικό τέλος της διάσημης Βρετανής τραγουδίστριας και συνθέτριας Amy Winehouse η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στο Κάμντεν, στις 23 Ιουλίου του 2011, σε ηλικία μόλις 28 ετών και οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν πως πέθανε από «δηλητηρίαση από αλκοόλ».

Όπως εξηγεί ο παθολόγος-κλινικός φαρμακολόγος Αναστάσιος Σπαντιδέας, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το αλκοόλ μπορεί να αποτελέσει δηλητηρίαση.

Η οξεία δηλητηρίαση από αλκοόλ προκαλείται από την υπερβολική κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, που ορίζεται ως η κατανάλωση αρκετών ποτών (τουλάχιστον τεσσάρων) μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα (δύο ωρών).

Πέρα από την ποσότητα αλκοόλ που καταναλώνεται σε τέτοια περιστατικά, πρέπει να ληφθούν υπόψη κι άλλοι παράγοντες όπως το σωματικό βάρος, η γενικότερη κατάσταση υγείας, η πρόσφατη λήψη τροφής και η λήψη φαρμακευτικής αγωγής.

Η δηλητηρίαση από αλκοόλ εκδηλώνεται με διάφορα συμπτώματα, που δεν χρειάζεται να παρουσιαστούν όλα ταυτόχρονα και περιλαμβάνουν εμετό, επιληπτικές κρίσεις, βραδύπνοια ή ακανόνιστη αναπνοή (διαταραχές της αναπνοής) δέρμα χλωμό, κυάνωση, υποθερμία και λιποθυμικά επεισόδια, ενώ πρέπει να αξιολογείται και η πνευματική διαύγεια, η ζαλάδα και η σύγχυση του ασθενούς.

Νοθευμένο αλκοόλ με μεθανόλη ή βιομηχανική αιθανόλη

Σε περίπτωση που το αλκοόλ είναι νοθευμένο με διάφορες ουσίες, η επίδραση του στον οργανισμό μπορεί να γίνει ακόμα πιο τοξική σε μικρότερες ποσότητες κατανάλωσης.

Η «κλασική» νοθεία του αλκοόλ περιλαμβάνει μεθανόλη που υποκαθιστά την αιθανόλη ή αιθυλική αλκοόλη και τέτοιου είδους νοθευμένα ποτά είναι πολύ επικίνδυνα.

Η μεθανόλη είναι ιδιαίτερα τοξική και ανάλογα με την ποσότητα κατανάλωσης αρχικά προκαλεί ίλιγγο, ζαλάδες, πονοκέφαλο, διαταραχές στο γαστρεντερικό, στο νευρικό σύστημα και στην όραση, μπορεί να προκαλέσει μη αντιστρεπτή τύφλωση και να οδηγήσει ακόμα και στον θάνατο όπως επισημαίνει ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας ΕΚΠΑ Νίκος Θωμαϊδης.

Επιπλέον υπάρχει το ενδεχόμενο νοθείας των αλκοολούχων ποτών με βιομηχανική αλκοόλη, η οποία μπορεί να περιέχει μεθανόλη και είναι εξαιρετικά επικίνδυνη.

Γι αυτό τα ποτά «μπόμπες» θεωρούνται ασύμμετρη απειλή για την υγεία και πρέπει να αποφεύγουμε την κατανάλωσή τους πάση θυσία. Οι «μπόμπες» νοθεύονται για λόγους κέρδους και για τους ανήλικους που δεν πρέπει να πίνουν καθόλου αλκοόλ, είναι πολύ δύσκολο να τις ξεχωρίσουν.

Ακόμα και πιο έμπειροι ενήλικοι πότες δυσκολεύονται να το κάνουν αυτό και οι κλασικές συμβουλές για να αποφύγει ένας ενήλικος να πιεί ποτό «μπόμπα» συστήνουν να προτιμά ποτά που προέρχονται από σφραγισμένο μπουκάλι (πχ μπίρα) και ό,τι ανοίγεται μπροστά του, να πίνει μόνο σε μπαρ που τα γνωρίζει και αν πρόκειται να καταναλώσει κάποιο «σκληρό» ποτό (ουίσκι, βότκα, τζιν, ρούμι), να το προτιμά σκέτο χωρίς άλλες προσμίξεις, ώστε με τα χρόνια να μάθει να αναγνωρίζει την γεύση του και να μην μπορεί εύκολα να ξεγελαστεί.

Τα ποτά που νοθεύονται πιο εύκολα και πρέπει να τα αποφεύγουμε είναι τα κοκτέιλ, που περιέχουν διάφορα είδη αλκοόλ κι προσμίξεις (χυμούς, σιρόπια, αναψυκτικά), οπότε η αυθεντική γεύση και η μυρωδιά του αλκοόλ κρύβεται κάτω από άλλες γεύσεις και η νοθεία είναι αδύνατον να γίνει αντιληπτή.

Τι δείχνει για τα ελληνόπουλα η ευρωπαϊκή έρευνα ESPAD

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ξανά με έμφαση πως οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να πίνουν καθόλου οινοπνευματώδη ποτά, όπως δεν επιτρέπεται να καπνίζουν και να κάνουν χρήση καμίας άλλης εξαρτησιογόνου ουσίας.

Αυτό είναι το ιατρικά σωστό και αυτό λέει ο Νόμος. Πόσο όμως τηρείται το γράμμα και το πνεύμα του Νόμου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικά;

Δυστυχώς όχι όσο θα έπρεπε, όπως προκύπτει από την πανευρωπαϊκή έρευνα ESPAD, που υλοποιείται σε μεγάλο δείγμα μαθητών γυμνασίου και λυκείου και στην πατρίδα μας.

Όπως δείχνουν τα ευρήματα από την πανευρωπαϊκή μελέτη ESPAD σε δείγμα 113.000 μαθητών και το ελληνικό της «παρακλάδι», σε περισσότερους από 6.800 μαθητές, στην πατρίδα μας έχουμε πιο αυξημένα ποσοστά κατανάλωσης αλκοόλ, καπνίσματος, χρήσης άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών (κυρίως κάνναβη) και ηλεκτρονικού τζόγου σε σχέση με τους μαθητές της ίδιας ηλικίας των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Συγκεκριμένα, κατανάλωση αλκοόλ έχει κάνει το 86% των μαθητών στην Ελλάδα σε σύγκριση με το 74% των μαθητών στην Ευρώπη, με το 92% των εφήβων στην Ελλάδα να θεωρούν πολύ εύκολη υπόθεση την πρόσβαση στο αλκοόλ.

Επίσης, το 37% των ελληνόπουλων που πίνουν, έχουν πιεί σε μεμονωμένη περίσταση έως και πέντε ποτά.

Αντίστοιχα, υψηλότερα είναι τα ποσοστά των ανήλικων που καπνίζουν στην Ελλάδα σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρώπης: Το 54% των μαθητών έχουν καπνίσει στην Ελλάδα σε σύγκριση με το 48% των μαθητών πανευρωπαϊκά.

Επιπλέον, το 19% των ελληνόπουλων έχει δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο, ενώ στις ηλικίες κάτω των 13 ετών, το 3,6% έχει καπνίσει συμβατικό τσιγάρο και το 6,4% (δηλαδή ποσοστό σχεδόν διπλάσιο) έχει καπνίσει ηλεκτρονικό τσιγάρο.

Στις μη νόμιμες εξαρτησιογόνες ουσίες (ναρκωτικά) με προεξέχουσα την κάνναβη, το 13% των ελληνόπουλων έχει κάνει χρήση κάνναβης και ένα ποσοστό 34% θεωρεί ότι είναι πολύ εύκολο να βρεις κάνναβη, ενώ αναφορικά με το τζόγο και τον ηλεκτρονικό τζόγο το 72% των παιδιών έχει τζογάρει σε τυχερά παιχνίδια.

Αλκοόλ και καρκίνος

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κατανάλωση αλκοόλ είναι και ένας πολύ σημαντικός καρκινογόνος παράγοντας, όπως τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος.

Το αλκοόλ συνδέεται με την εμφάνιση τουλάχιστον 7 καρκίνων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο καρκίνος του μαστού, του οισοφάγου, του προστάτη, του παχέος εντέρου, του παγκρέατος και του ήπατος, με τον πρόεδρος της ΕΑΕ να συνιστά αποφυγή κατανάλωσης-γιατί ο κίνδυνος υπάρχει ακόμα και με λελογισμένη κατανάλωση.

Επίσης το αλκοόλ συνδέεται στενά με τα τροχαία ατυχήματα, με πολλούς θανάτους και τραυματισμούς να οφείλονται στην οδήγηση υπό την επήρεια μέθης. Ακόμα όμως και αν το άτομο που έχει καταναλώσει αλκοόλ δεν πιάσει τιμόνι στα χέρια του, κινδυνεύει από κακώσεις, εγκεφαλική διάσειση ή σοβαρά κρανιοεγκεφαλικά τραύματα αν ζαλιστεί και πέσει.

Η μόνη προστασία είναι απλή, «να μην πίνουμε αλκοόλ» ή «να πίνουμε σπάνια, ένα ποτήρι και ποτέ να μην πιάνουμε τιμόνι πιωμένοι».