Η Ματούλα Ζαμάνη και η Χρυσηίδα Γκαγκούτη μοιράστηκαν την ίδια σκηνή και ερμήνευσαν μερικά αγαπημένα τραγούδια, μεταξύ των οποίων και το «Όλα Σε Θυμίζουν» της αγαπημένης Χαρούλας Αλεξίου και τα social media, εκτός από νότες, πλημμύρισαν και με... εμετικά σχόλια που μας έκαναν να αναρωτιόμαστε: τουλάχιστον τώρα που τα βγάλατε από μέσα σας, ησυχάσατε εσείς να ησυχάσουμε - ακόμα πιο πολύ - εμείς;

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Όχι ότι θα έπρεπε να μας νοιάζει, δηλαδή αλλά πραγματικά είναι να απορεί κανείς, σε τι εξυπηρετεί το να μπαίνεις στα social για να βρίζεις ή να κοροϊδεύεις κάποιον για την εμφάνισή του;

Είναι κάποιος τρόπος διασκέδασης που δεν έχουμε μυηθεί εμείς; Αν ναι, θα προσπεράσουμε.

Σε κάνει να νιώθεις καλύτερα για ή με τον εαυτό σου;

Νιώθεις ότι βάζεις το λιθαράκι σου για να αποκατασταθεί η... τάξη, σύμφωνα πάντα με τα δικά σου μυαλά (;), στον κόσμο; Αν η απάντηση είναι ναι στις τρεις αυτές ερωτήσεις, μάλλον πρέπει να το πάρεις αλλιώς.

Ή μήπως απλά ξεσπάς όπου βρεις νεύρα και απωθημένα που έχεις από 1.002 άλλους άσχετους λόγους επειδή δεν θες να τα κοιτάξεις κατάματα, ώστε να τα λύσεις και να μην «πληρώνουν» οι άλλοι που δε σου φταίνε τίποτα την οργή σου;

Γιατί από όσο σκρολάρισμα έχω κάνει σε posts στα social media (και ναι, είναι πολύ όλα αυτά τα χρόνια), τέτοιου τύπου εμετικά σχόλια συνήθως έχουν ένα κοινό στοιχείο: είναι γραμμένα λες και αυτός που βρίζεις (χωρίς λόγο) σου σκότωσε τη μάνα.

Για να μη μιλήσουμε καν για το... ευχολόγιο που πολλοί το έχουν πάντα έτοιμο λες και το κάνουν copy - paste σε όλα τα posts που... κρίνουν ότι πρέπει να βρίσουν για κάποιον ανεξήγητο - για εμάς - λόγο.

Προφανώς, δεν θα συμφωνούμε σε όλα και ούτε και θέλουμε να συμφωνούμε σε όλα, μεταξύ μας, θα ήταν και πολύ βαρετό.

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Ωστόσο, αυτό που ξεχνάνε πολλοί καθημερινά είτε στα social media είτε στον πραγματικό κόσμο, είναι ότι ο τρόπος που εκφραζόμαστε, εκθέτει (ή όχι) εμάς τους ίδιους και κανέναν άλλο.

Και δεν σου χρωστάει ο άλλος τίποτα να του χαλάσεις την ψυχολογία επειδή .... ξέχασε να σου πάρει την άδεια για το πώς να είναι, πώς ζει ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ευτυχώς πολλοί δεν δίνουν σημασία, αλλά δυστυχώς υπάρχουν άτομα που επηρεάζονται και είναι πολύ κρίμα.

Μήπως όλη αυτή την «ευρηματικότητα» που αναλώνουν κάποιοι στα εμετικά σχόλια, να την αξιοποιούσαν με εποικοδομητικό τρόπο; Απλά μια ιδέα.

Επειδή όμως φοβάμαι ότι θα πέσει στο κενό, ας κρατήσουμε μέχρι τότε την παρακάτω τοποθέτηση της Χρυσηίδας Γκαγκούτη, η οποία έχει δείξει στο παρελθόν ότι δεν ιδρώνει το αυτί της με κάτι τέτοια, σαν απάντηση σε κοπέλα που είχε γράψει πως εξαιτίας αυτών των σχολίων δεν βγαίνει να τραγουδήσει αν και θα το ήθελε:

«Κακώς! Έχεις δει κάποιον αξιοπρεπή πολίτη στα σχόλια; Όλες καμένες θείες είναι, κάτι μπαρμπάδες που παλεύουν να βγουν στο πάλκο χρόνια και δεν έχουν ταλέντο και κ@κ@λα, οπότε τα βγάζουν πάνω μας και καγκούρια με κακά κουρέματα που στέλνουν 50 "τι κάνεις;" τη μέρα σε κοπέλες που δεν θα δουν ούτε στα όνειρά τους.

Δεν θέλεις αυτό το κοινό, δεν θα είναι ποτέ κανείς από αυτούς εργοδότης σου κι ούτε επαρκώς πνευματώδης για να συναισθανθεί τι κάνεις και παρουσιάζεις.

Δεν απαντώ σε σχόλια, αλλά ειλικρινά με εξόργισε το γεγονός ότι κάποιος από αυτούς τους κατώτατους ανθρώπους στην πυραμίδα θα επηρεάσει τα όνειρά σου! Keep going».