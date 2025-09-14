Μενού

Αντετοκούνμπο και Σενγκούν δεν χαιρετήθηκαν στα βραβεία: Ούτε που τον κοίταξε ο Γιάννης

Ο Γιάννης αγνόησε παντελώς τον Σενγκούν και δεν τον κοίταξε καν.

Η καλύτερη 5άδα του Eurobasket, απουσιάζει ο Ντόνσιτς
Ο Σενγκούν υπήρξε ασεβής και εισέπραξε την πλήρη αδιαφορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ιδίως μετά και την ατάκα του Βασίλη Σπανούλη ότι ο Τούρκος σέντερ είναι μικρό παιδί για να μιλάει για τον Greek Freak. 

Κατά την απονομή των βραβείων για την καλύτερη 5άδα του Eurobasket 2025, το οποίο κατέκτησε η Γερμανία απέναντι στους Τούρκους, Γιάννης Αντετοκούμπο και Σενγκούν δεν κοιτάχτηκαν καν. 

Giannis
Η καλύτερη 5άδα του Eurobasket, απουσιάζει ο Ντόνσιτς

 

Ο Τούρκος πήρε τρίτος το βραβείο του και πήγε στο σημείο που καθόντουσαν ο Σρέντερ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Δεν χαιρέτησε κανέναν. Ο Γερμανός γκαρντ πήγε και του έδωσε το χέρι του ως μεγάλος νικητής, αλλά ο Γιάννης τον αγνόησε παντελώς και δεν τον κοίταξε καν.

