Αντετοκούνμπο και Σενγκούν δεν χαιρετήθηκαν στα βραβεία: Ούτε που τον κοίταξε ο Γιάννης

Ο Σενγκούν υπήρξε ασεβής και εισέπραξε την πλήρη αδιαφορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ιδίως μετά και την ατάκα του Βασίλη Σπανούλη ότι ο Τούρκος σέντερ είναι μικρό παιδί για να μιλάει για τον Greek Freak.
Κατά την απονομή των βραβείων για την καλύτερη 5άδα του Eurobasket 2025, το οποίο κατέκτησε η Γερμανία απέναντι στους Τούρκους, Γιάννης Αντετοκούμπο και Σενγκούν δεν κοιτάχτηκαν καν.
Ο Τούρκος πήρε τρίτος το βραβείο του και πήγε στο σημείο που καθόντουσαν ο Σρέντερ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Δεν χαιρέτησε κανέναν. Ο Γερμανός γκαρντ πήγε και του έδωσε το χέρι του ως μεγάλος νικητής, αλλά ο Γιάννης τον αγνόησε παντελώς και δεν τον κοίταξε καν.
