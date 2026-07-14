Όταν ανακοινώθηκε ότι στο Μουντιάλ του 2026 θα συμμετάσχουν 48 ομάδες, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις. Ωστόσο η FIFA φαίνεται πως δεν συμφωνεί και σκέφτεται περαιτέρω αύξησή τους.

Μεταξύ των βασικών επιχειρημάτων που εξέφρασαν οι επικριτές ήταν πως το Παγκόσμιο Κύπελλο πρέπει να είναι επιλεκτικό, άλλοι στάθηκαν στο ότι η συνολική ποιότητα των αγώνων θα επηρεαστεί αρνητικά.

Αλλά, δεν έλειψαν και οι φωνές που χάρηκαν με την επέκταση, δεδομένου πως περισσότερες ομάδες σημαίνει περισσότεροι αγώνες. Μερικές από τις φετινές αποκαλύψεις, άλλωστε, ήρθαν από - φαινομενικά άσημες ομάδες - όπως το Πράσινο Ακρωτήρι.

Γιατί πλην του αθλητικού, υπάρχει και το ανθρώπινο κομμάτι. Και μία ιστορία Δαυίδ εναντίον Γολιάθ είναι πάντα ελκυστική.

Με τις παρατηρήσεις αυτές φαίνεται ότι συμφωνεί και ο επικεφαλής της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθούν, ακόμα περισσότερο, οι συμμετοχές.

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«Είναι σίγουρα θέμα που θα εξεταστεί και συζητηθεί στις σχετικές επιτροπές του Παγκοσμίου Κυπέλλου» σημείωσε, αναφερόμενος σε μία πιθανότητα οι ομάδες να γίνουν από 48... 64.

«Όταν διοργανώνεις ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι σημαντικό να το διοργανώνεις για όλο τον πλανήτη, όχι μόνο για την Ευρώπη τη Νότια Αμερική - αλλά για όλο τον κόσμο. Κάθε έθνος μπορεί να ελπίζει να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Βλέπουμε ότι η ποιότητα των ομάδων είναι πολύ υψηλή - και όλο και ανεβαίνει - σε όλο τον κόσμο. Αν δεν δώσεις σε μικρότερες χώρες την ευκαιρία να συμμετάσχει στο Μουντιάλ, δεν θα έχουν κίνητρο να βελτιωθούν» εξήγησε - σχεδόν πειστικά.

Η επόμενη διοργάνωση θα διοργανωθεί το 2030 σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Αλλά, οι πρώτοι αγώνες θα παιχτούν σε Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουαή με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από το πρώτο τουρνουά.

Η CONMEBOL, η αρχούσα επιτροπή για το ποδόσφαιρο της Νότιας Αμερικής, έχει ήδη προτείνει να γίνουν 64 οι ομάδες για το Μουντιάλ 2030, για να εορταστεί με την κατάλληλη μεγαλοπρέπεια.

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Σε αυτό το σημείο να σημειωθεί πως μερικοί, πιο πονηρεμένοι, κρίνουν πως ο πραγματικός στόχος είναι το κέρδος και όχι οι ευκαιρίες.

Οι ήδη καταπονημένοι ποδοσφαιριστές θα καλούνται να παίξουν ακόμα αρκετούς αγώνες - μαζί με το ήδη επιβαρυμένο πρόγραμμά τους. Και οι επιπτώσεις στα σώματά τους δεν φαίνεται να είναι κάτι που ενδιαφέρει τη FIFA.