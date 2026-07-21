Μουντιάλ 2026: Σε ποιους μοίρασε δισεκατομμύρια και ποιοι «πλήρωσαν τον λογαριασμό»

Μπορεί το Μουντιάλ να προσφέρει ένα υπερθέαμα και μεγάλη χαρά σε όλους τους φιλάθλους παγκοσμίως, αλλά σε κάποιους χαρίζει και... δισεκατομμύρια.

Όπως κάθε χρόνο, η FIFA και οι στοιχηματικές εταιρείες, ήταν οι μεγάλοι κερδισμένοι και φέτος, ενώ παραδόξως λεφτά έχασαν εταιρείες που θα

έπρεπε να πλουτίσουν.

FIFA

Στους νικητές μπαίνει για ευνόητους λόγους η FIFA, καθώς αποκόμισε το ρεκόρ 7,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το Κατάρ 2022 και αναμένεται να ξεπεράσει αυτό στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό 2026, ειδικά με το διευρυμένο τουρνουά των 48 ομάδων.

Τζιάνι Ινφαντίνο | Getty

Τα έσοδά της, προέρχονται από την πώληση δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, αδειοδότησης και φιλοξενίας, συμφωνίες χορηγίας και πωλήσεις εισιτηρίων.

Οπαδοί και πόλεις - Οι μεγάλοι ηττημένοι

Οι φίλαθλοι του Μουντιάλ, ένα μεγάλο μέρος της καρδιάς της διοργάνωσης, ήταν στους μεγάλους ηττημένους για φέτος.

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Σύμφωνα με το BBC, τα τεράστια ποσά που δαπανώνται μόνο για την πληρωμή των εισιτηρίων και η κριτική για τη δυναμική στρατηγική τιμολόγησης της FIFA, η οποία αυξάνει τις τιμές όταν η ζήτηση είναι υψηλή, έχουν τεκμηριωθεί επαρκώς.

Ακόμα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι «δεν θα πλήρωνε» όταν ρωτήθηκε για την πιθανή τιμή εισιτηρίου των 1.000 δολαρίων για τον εναρκτήριο αγώνα της χώρας του στο τουρνουά εναντίον της Παραγουάης.

Τα εισιτήρια για τον τελικό στο στάδιο MetLife του Νιου Τζέρσεϊ προσφέρθηκαν επίσημα στα 32.970 δολάρια, ενώ ορισμένα εισιτήρια μεταπώλησης έχουν πωληθεί για περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια.

Φίλαθλοι της Νορβηγίας | ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην ίδια κατηγορία μπαίνουν και οι πόλεις που φιλοξενούσαν τουρίστες για τον αγώνα. Οι 16 πόλεις υποδοχής στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, υποδέχτηκαν κόσμο αλλά η ανάλυση λέει ότι τα μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστα.

Ραδιοτηλεοπτικοί φορείς και χορηγοί - Νέες εμπορικές ευκαιρίες

Ενώ οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς χρειάστηκε να ξοδέψουν μια περιουσία για να μεταδώσουν τηλεοπτικά το τουρνουά, τα στοιχεία τηλεθέασης - και οι χορηγοί που θέλουν να προβληθούν τα εμπορικά τους σήματα - σημαίνουν ότι είναι επίσης πιθανό να βγάλουν πολλά χρήματα στην πώληση διαφημιστικών χρονοθυρίδων.

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Τα διαφημιστικά για την «ενυδάτωση των αθλητών» περιγράφονται ως «νέα εμπορική ευκαιρία» για τα ΜΜΕ. Το Fox Sports, το οποίο φέρεται να πλήρωσε 485 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα μετάδοσης στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα μέσο διαφημιστικό χρονικό διάστημα 30 δευτερολέπτων για το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Fox κοστίζει μεταξύ 200.000 και 300.000 δολαρίων. Έφτασε ακόμη και τα 750.000 δολάρια κατά τη διάρκεια των αγώνων στις ΗΠΑ στα τελικά στάδια.

Πωλήσεις με αθλητικά είδη - Σταθερά στην κορυφή

Κι όμως, αν νομίζεις ότι τα κιτς καπελάκια, τα κασκόλ και οι φανέλες ομάδων δεν αποφέρουν έσοδα, κάνεις λάθος. Ειδικά όταν μιλάμε για επωνυμίες και εταιρείες κολοσούς. Η Nike αναφέρει ότι οι πωλήσεις εμφανίσεων εθνικής ομάδας φέτος ήταν υπερδιπλάσιες από ό,τι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Η Αγγλία ήταν η πιο δημοφιλής εμφάνιση, ακολουθούμενη από τη Γαλλία, τη Βραζιλία, την Ολλανδία και τις ΗΠΑ, αναφέρει.

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Για την Adidas, οι φανέλες του Μεξικού ήταν στην κορυφή. Η JD Sports αναφέρει ότι η χρονιά που πέρασε ήταν ρεκόρ για τις πωλήσεις φανελών της Αγγλίας.

Ξενοδοχεία - Παραδόξως οι μεγάλοι χαμένοι

Και ενώ οι τουρίστες για το Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν αμέτρητοι, η αναμενόμενη ζήτηση για δωμάτια ξενοδοχείων δεν υλοποιήθηκε, με τους φορείς του κλάδου να αναφέρουν χαμηλότερες κρατήσεις στις πόλεις υποδοχής φέτος σε σχέση με πέρυσι που δεν είχε Μονυτιάλ.

Τουρίστες στη Νέα Υόρκη για το Μουντιάλ | Shutterstock

«Τα τουρνουά «δεν δημιουργούν 40 συνεχόμενες ημέρες με sold out ξενοδοχεία, αλλά μάλλον οδηγούν σε υψηλή ζήτηση γύρω από συγκεκριμένες ημερομηνίες», είπε ειδικός.

Στοιχηματικές εταιρείες - Πόνταραν 500 εκατομμύρια δολάρια σε κάθε αγώνα

Σοκάρουν τα νούμερα που έπεσαν στις στοιχηματικές. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 οδεύει προς το να γίνει η μεγαλύτερη διοργάνωση τυχερών παιχνιδιών όλων των εποχών, με εκτιμώμενα 50 δισεκατομμύρια δολάρια σε στοιχήματα - περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια σε στοιχήματα ανά αγώνα, σύμφωνα με την εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Macquarie, η οποία έχει συμφέροντα στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών.