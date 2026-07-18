Η Ουρουγουάη του '30, η Σακίρα, η μυθική στιγμή με τον Μαραντόνα: Τελικά ποιο είναι το επίσημο theme song του Μουντιάλ;

Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι μεταξύ των αθλητικών διοργανώσεων που δεν έχουν δικό τους theme song, όσο και αν οι φίλαθλοι έχουν δώσει στο «Waka Waka» της Σακίρα αυτό τον τίτλο.

Η αλήθεια είναι, ότι το εν λόγω ποπ τραγούδι, δικαίως θεωρείται άτυπος ύμνος της διοργάνωσης καθώς, από όταν κυκλοφόρησε το 2010, έχει ακουστεί πάνω από 1 δισεκατομμύριο φορές και έχει μπει στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες το 2025, ως το πιο δημοφιλές τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Επίσης το τραγούδι, από μόνο του είναι ο ορισμός της πολυπολιτισμικότητας καθώς έχει μουσικά στοιχεία από το Κονγκό, το Καμερούν, την Καραϊβική και τη Νότια Αμερική.

Ωστόσο, ενιαίο και σταθερό soundtrack, δεν έχει η διοργάνωση. Ο λόγος είναι ο αυτονόητος. Η FIFA αλλάζει σκόπιμα τη μουσική της προσέγγιση κάθε τέσσερα χρόνια για να αντικατοπτρίζει την κουλτούρα της χώρας υποδοχής και να βασίζεται σε μια μεταβαλλόμενη, άκρως εμπορευματοποιημένη μορφή "soundtrack" αντί για έναν ενιαίο, παγκόσμιο ύμνο. Βέβαια, καθώς το ποδόσφαιρο και το πώς ντύνεται με τη μουσική έχουν γίνει αντικείμενο ακαδημαϊκής μελέτης, πολλοί επιστήμονες ισχυρίζονται ότι υπάρχει τραγούδι.

Ποιοι είναι το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ κατά τους επιστήμονες

Κατά την προσέγγιση του Ντέιβιντ Γκόλντμπλατ (David Goldblatt), ιστορικού του ποδοσφαίρου και συγγραφέα του βιβλίου: «The Ball Is Round: A Global History of Football», θεωρεί ότι το πρώτο τραγούδι του Μουντιάλ, είναι το «Uruguayos Campeones» του Ουρουγουανού τραγουδιστή José Pepino Ministeri.

Πηγαίνοντας πίσω στην Ουρουγουάη του 1930, στην πρώτη διοργάνωση που έγινε ποτέ, το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν ήταν και πολύ... παγκόσμιο. Αποτελούνταν από 13 ομάδες σε μια εποχή λιγότερο προηγμένων διεθνών ταξιδιών.

Λόγω κακοκαιρίας, η Αίγυπτος έχασε κυριολεκτικά το πλοίο της, αφήνοντας την Αφρική χωρίς εκπροσώπηση. Αλλά επτά έθνη από τη Νότια Αμερική, δύο από τη Βόρεια Αμερική και τέσσερα από την Ευρώπη συγκεντρώθηκαν στο Μοντεβιδέο, όπου η ερμηνεία του Ουρουγουανού τραγουδιστή José Pepino Ministeri, με το «Uruguayos Campeones» , σύστησε στον κόσμο τους ήχους του έθνους. Ο ιστορικός λοιπόν, το θεωρεί το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ.

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Το «θεωρεί» από το «είναι» βέβαια απέχουν πολύ. Το παραπάνω δεν ήταν παρά μια προσέγγιση ενός κοινωνικού επιστήμονα. Μια αντίστοιχη προσέγγιση, είναι και αυτή του Μαριάνο Σίσκιντ, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, ο οποίος μελετά τις πολιτισμικές και συναισθηματικές διαστάσεις του παιχνιδιού. Η σχολή Σίσκιντ, επισημαίνει το «Un’Estate Italiana», ως το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που ακούστηκε το 1990 στην Ιταλία.

«Ήμουν 17 ετών τότε και αυτή ήταν μια μυθική στιγμή για τον Μαραντόνα και την εθνική ομάδα της Αργεντινής», λέει ο Σίσκιντ, ο οποίος μεγάλωσε στην Αργεντινή. «Αυτό δεν ήταν βγαλμένο μετά από σύσκεψη από μια αίθουσα συνεδριάσεων που συζητούσε για τον Ρίκι Μάρτιν ή τη Σακίρα ή τον Ρόμπι Γουίλιαμς.

Αυτό ήταν ένα μουσικό κομμάτι που ακόμα εκρήγνυται στις καρδιές των Αργεντινών οπαδών. Αν παίξετε αυτό το τραγούδι τώρα στην Αργεντινή, παρόλο που είναι στα ιταλικά, οι άνθρωποι θα αρχίσουν να κλαίνε και αμέσως θα τραγουδήσουν στα ιταλικά και θα αγκαλιάσουν ο ένας τον άλλον», είχε πει σε συνέντευξή του.

Η λίστα με όλα τα επίσημα τραγούδια του Παγκόσμιου Κυπέλλου

Στα τέλη του 20ού αιώνα, είναι που η FIFA όντως ενέταξε τα επίσημα soundtracks του Μουντιάλ. Αυτό που έλεγε ο Σίσκιν, δηλαδή, για την αίθουσα συσκέψεων, άρχισε πάνω κάτω από το 1990, όταν πια το τραγούδι έγινε κανονικό marketing και όντως η FIFA, είχε αρχίσει να αναθέτει επίσημα τραγούδια και ύμνους για κάθε τουρνουά, μετατρέποντας το Παγκόσμιο Κύπελλο σε μια από τις πιο ορατές μουσικές σκηνές στον κόσμο. Τα κομμάτια είναι τα εξής:

Μουντιάλ στην Ιταλία 1990: Un'estate italiana

Μουντιάλ στις ΗΠΑ 1994: Gloryland

Μουντιάλ στη Γαλλία 1998: La Copa de la vida

Μουντιάλ στη Νότια Αφρική το 2002: Boom

Μουντιάλ στη Γερμανία 2006: The Time Of Our Lives

Μουντιάλ στη Νότια Αφρική 2010: Waka Waka (This Time for Africa)

Μουντιάλ στη Βραζιλία 2014: We are one (Ole Ola)

Μουντιάλ στη Ρωσία 2018: Live it Up

Μουντιάλ στo Κατάρ 2022: Tukoh Taka

Μουντιάλ Καναδάς - Μεξικό - ΗΠΑ 2026: DNA (More than a game)