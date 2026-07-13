Ο Ινφαντίνο «το' ριξε»: Τεράστιες αλλαγές στο επόμενο Μουντιάλ - Πόσες ομάδες θα συμμετέχουν

Φαίνεται πως η πρόταση για ένα διευρυμένο Μουντιάλ με 48 ομάδες που εφαρμόστηκε φέτος, είχε τόση επιτυχία που άνοιξε την «όρεξη» του Τζιάνι Ινφαντίνο για ακόμα περισσότερες.

Η FIFA θα πρέπει να εξετάσει τώρα πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ένα Παγκόσμιο Κύπελλο με 64 ομάδες, δηλαδή 30% περισσότερες από το τωρινό, όπως μεταδίδει το BBC.

«Αυτά είναι όλα ζητήματα που θα εξετάσουμε μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο Ινφαντίνο στον ελβετικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα Blue Sport, όταν ρωτήθηκε αν το τουρνουά θα μπορούσε να φτάσει τις 64 ομάδες.

Μουντιάλ: Το σκεπτικό του Ινφαντίνο για την αύξηση

«Όταν διοργανώνουμε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι σημαντικό να το οργανώνουμε για ολόκληρο τον κόσμο - όχι μόνο για την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική. Κάθε έθνος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ονειρεύεται τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο», εξηγεί ο ισχυρός άντρας της FIFA.

«Μπορείτε να δείτε ότι η ποιότητα των ομάδων είναι εξαιρετικά υψηλή, και αυξάνεται όλο και περισσότερο, σε όλο τον κόσμο. Αν δεν δώσετε στις μικρότερες χώρες την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν θα έχουν το κίνητρο να συνεχίσουν να βελτιώνονται».

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Ο Ινφαντίνο δήλωσε ότι το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο με 48 ομάδες ήταν «τεράστια επιτυχία», επικαλούμενος την πρόοδο 9 από τις 10 αφρικανικές ομάδες στα νοκ άουτ στάδια.

«Στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο, υπήρχαν μόνο πέντε ομάδες από την Αφρική», είπε. «Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να συμπεριληφθούν όλες οι ομάδες - να τους δοθεί αυτή η ευκαιρία να συμμετάσχουν».

Οι προκλήσεις που δεν αναφέρει ο Ινφαντίνο

Η επέκταση ωστόσο θα έθετε προκλήσεις για τους οικοδεσπότες. Όταν ο Ινφαντίνο εξελέγη για πρώτη φορά το 2016, μέρος του μανιφέστου του ήταν να αυξήσει το μέγεθος του Παγκοσμίου Κυπέλλου από 32 σε 40.

Σε λιγότερο από ένα χρόνο, αυτός ο αριθμός αυξήθηκε σε 48 και εγκρίθηκε από το συμβούλιο της FIFA, με ισχύ από την τελική φάση του 2026. Από τότε, οι εικασίες ότι η FIFA θα ήθελε να προχωρήσει περισσότερο και πιο γρήγορα δεν έχουν σβήσει ποτέ.

Και αυτό είναι το ζήτημα - όσο μεγαλύτερο γίνεται το Παγκόσμιο Κύπελλο, τόσο πιο δύσκολο είναι να το φιλοξενήσει κανείς.

Φέτος, θα διεξαχθεί σε τρεις χώρες σε μια τεράστια περιοχή. Το 2030, οι αγώνες θα διεξαχθούν σε έξι χώρες - Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία, καθώς και Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη, ως διοργανώτριες χώρες για την εκατονταετηρίδα.

Το πώς ακριβώς θα μπορούσε η Σαουδική Αραβία να αντεπεξέλθει σε ένα τουρνουά 64 ομάδων, με 128 αγώνες, το 2034 είναι άγνωστο.