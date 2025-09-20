«Όταν είδα τον Σενγκούν είπα, θα σε φτιάξω πουλάκι μου»: Τι είπε ο Τούρκος στον Έλληνα εστιάτορα στο Μαρμάρι

Για την επίσκεψη του Αλπερέν Σενγκούν, του Τούρκου σέντερ των Χιούστον Ρόκετς, στο ελληνικό εστιατόριό του στη Μαρμαρίδα, καθώς επίσης και για το πιάτο που έσπασε στο κεφάλι του, μίλησε ο Έλληνας εστιάτορας Γιάννης Μάγκος.

Όπως είπε, ο διεθνής Τούρκος ΝΒΑερ - ο οποίος βρέθηκε στο «μάτι του κυκλώνα» στη χώρα μας για το beef με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο αλλά δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις και το θέμα τελείωσε - έμεινε άναυδος από τον τρόπο με τον οποίο διασκεδάζουν οι Έλληνες.

«Δεν είχε άλλη επιλογή παρά να διασκεδάσει. Όταν είδα το όνομα στο ρεζερβέ και τον περίμενα, είπα "τώρα θα σε φτιάξω πουλάκι μου, θα δεις πώς διασκεδάζουμε"» είπε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου «Μάνος» στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Δεκατιανοί».

«Ήταν ταπεινός και με χαμηλό προφίλ με την οικογένειά του σε ήρεμη φάση. Τον έβαλα σε τραπέζι κοντά στην πίστα και όταν άρχισαν οι χοροί, τον άρπαξα... και έγινε η βάφτιση» συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Για το περιστατικό με το σπάσιμο πιάτο στο κεφάλι του Σενγκούν, ο Γιάννης Μάγκος είπε: «Το πήρε αστεία, δεν παρεξηγήθηκε. Όλη η οικογένεια γελούσε, έβγαλα φωτογραφία με τον πατέρα του. Ήταν συντηρητική οικογένεια, δεν έπιναν αλκοόλ, είναι από τον βόρειο Πόντο. Ήταν λίγο κουμπωμένοι στην αρχή, αλλά βρήκα τον τρόπο να τους ξεκλειδώσω».

