Εννέα ημέρες μετά το ταξίδι του Ρίτσαρντ Μπράνσον στο διάστημα με το Virgin Galactic ήρθε η σειρά του Τζεφ Μπέζος να... εκτοξευθεί. Μαζί με το πλήρωμα του διαστημοπλοίου της Blue Origin ο Jeff Bezos θα κάνει -από μια περιοχή στην έρημο του δυτικού Τέξας- ένα ταξίδι 11 λεπτών έως το χείλος του διαστήματος με το New Shepard.

Ο Αμερικανός επιχειρηματίας θα βρεθεί στην ίδια κάψουλα μαζί με τον αδερφό του Μαρκ Μπέζος, την 82χρονη πρωτοπόρο αεροπόρο Ουάλι Φανκ και τον 18χρονο Όλιβερ Ντέιμεν, έναν απόφοιτος Λυκείου που αποτελεί τον πρώτο επί πληρωμή πελάτη της εταιρείας καθώς ο πατέρας του είναι επικεφαλής της επενδυτικής εταιρείας Somerset Capital Partners.

Δείτε σε live streaming την πτήση του Jeff Bezos στο διάστημα

Η πτήση πραγματοποιείται 9 ημέρες αφότου ο ανταγωνιστής δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Ρίτσαρντ Μπράνσον ταξίδεψε με το σκάφος της εταιρείας του Virgin Galactic. Ο ίδιος ο Jeff Bezos θέλησε να υποβαθμίσει οποιονδήποτε ανταγωνισμό με τον Μπράνσον.

«Υπάρχει ένας άνθρωπος που ήταν ο πρώτος (που ταξίδεψε) στο διάστημα. Το όνομά του ήταν Γιούρι Γκαγκάριν. Και αυτό συνέβη πριν από πολύ καιρό», σημείωσε ο Μπέζος σε συνέντευξή του στην εκπομπή Today του NBC. «Νομίζω θα είμαι ο 570ος ή κάτι τέτοιο. Εκεί θα βρισκόμαστε στον κατάλογο αυτόν. Επομένως, δεν πρόκειται για μια αναμέτρηση. Πρόκειται για το χτίσιμο ενός δρόμου προς το διάστημα, προκειμένου οι μελλοντικές γενιές να μπορέσουν να κάνουν απίστευτα πράγματα στο διάστημα», τόνισε ο Μπέζος.

«Ο κόσμος με ρωτάει συνεχώς εάν είμαι αγχωμένος, Δεν είμαι ιδιαίτερα αγχωμένος. Είμαι ενθουσιασμένος. Είμαι περίεργος. Θέλω να γνωρίσω τι θα μάθουμε», είπε ο ιδρυτής της Amazon.com Inc, στην εκπομπή «CBS This Morning». «Έχουμε εκπαιδευτεί. Το όχημα είναι έτοιμο. Το πλήρωμα είναι έτοιμο. Η ομάδα είναι φανταστική», συμπλήρωσε.