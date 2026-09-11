Αλλάζει ραγδαία ο καιρός: Καμπανάκι για το επόμενο τριήμερο – Πού θα δούμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Ραγδαίες μεταβολές αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός το επόμενο τρίημερο, παρουσιάζοντας φθινοπωρινά χαρακτηριστικά, δηλαδή βροχές, καταιγίδες, ενισχυμένους ανέμους και «κατρακύλα» του υδραργύρου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, τo Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026 βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ βορειοδυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη.

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Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν δίνοντας βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία και σε τμήματα της Ηπείρου, ενώ αργότερα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Θεσσαλίας και σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας.

Όπως μεταδίδει το Meteo, οι συνθήκες ευνοούν και τη μεταφορά αφρικανικανικής σκόνης που ενδεχωμένως να γίνει ορατή σε ορισμένες περιοχές.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες, με μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τις μεσημεριανές ώρες θα πυκνώσουν, με αποτέλεσμα να δούμε βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Πότε έρχεται η πιο έντονη μεταβολή του καιρού

Πιο έντονη μεταβολή του καιρού αναμένεται να δούμε την επόμενη ημέρα, την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου.

Μεγάλη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης βροχών αξιόλογης έντασης και τοπικών καταιγίδων στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας, ωστόσο τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο-βορειοδυτικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως βορειοανατολικούς και θα πνέουν με βασική ένταση 5 έως 6 μποφόρ.

Παράλληλα, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, σηματοδοτώντας μια πιο αισθητή αλλαγή σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.