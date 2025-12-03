Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Νέα μπλόκα, αποκλεισμοί τελωνείων και επεισόδια σε Κιάτο και Σέρρες

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε όλη την Ελλάδα, με τις κινητοποιήσεις να εξαπλώνονται κυριολεκτικά σε ολόκληρο τον ηπειρωτικό κορμό και να παίρνουν και άλλες μορφές.

Την ίδια ώρα, νέα επεισόδια σημειώθηκαν σε Κιάτο και Σέρρες, μετά την αστυνομική επίθεση στη Νίκαια τις προηγούμενες ημέρες, με τις αστυνομικές δυνάμεις, καθώς πέραν της Νίκαιας, ένταση επικράτησε σε Κιάτο και Σέρρες.

Τρία τα μπλόκα στη Θεσσαλία - Χιλιάδες τρακτέρ σε Νίκαια και Ε65

Στη Θεσσαλία, την καρδιά των αγροτικών κινητοποιήσεων, στήθηκε νέο μπλόκο στον Ε65, στα διόδια του Λόγγου, λίγο έξω από τα Τρίκαλα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αρχικά οι αγρότες είχαν συγκεντρωθεί στον κόμβο Μεγαλοχωρίου, όπου στη συνέχεια, μετέβησαν μαζικά στα διόδια του Λόγγου.

Έτσι, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας γίνεται γνωστό ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας σήμερα και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από τον Α/Κ Προαστίου (97,4 χ/θ) έως τον Α/Κ Τρικάλων (111,4 χ/θ).

Κατά τη διάρκεια της ως άνω απαγόρευσης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Η είσοδος των οχημάτων που προορίζονται για να κινηθούν στον Αυτοκινητόδρομο Ε-65 δεν θα διεξάγεται από τους Α/Κ Καρδίτσας, Α/Κ Προαστίου και Η/Κ Λόγγου, αλλά από τους Α/Κ Σοφάδων (72,3 χ/θ) και A/K Τρικάλων (111,4 χ/θ).

Η έξοδος των οχημάτων που κινούνται στον Αυτοκινητόδρομο και προορίζονταν να εξέλθουν από τον Α/Κ Καρδίτσας, θα διεξάγεται από τις προηγούμενες ή επόμενες εξόδους του Ε-65, ήτοι τους Α/Κ Σοφάδων (72,3 χ/θ) και Τρικάλων (111,4 χ/θ).

Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προσωρινές κυκλοφοριακές και συγκεκριμένα:

Στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στις εισόδους - εξόδους, αμφίπλευρα, του Α/K Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 και

Από το Δέλτα Παλαμά έως το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γοργοβιτών - Δέλτα Παλαμά.

Παράλληλα, τα μπλόκα στον Ε65, στην Καρδίτσα, καθώς και στη Νίκαια της Λάρισας ενισχύονται συνεχώς με νέα τρακτέρ που πλέον ξεπερνούν τα 3.500. Το μεσημέρι της Τετάρτης έφτασαν μάλιστα στη Νίκαια περισσότερα από 100 τρακτέρ από τον Τύρναβο, όπως αναφέρει το thessaliatv.gr.

Επεισόδια σε Κιάτο και Σέρρες

Μεγάλη ένταση σημειώθηκε επίσης νωρίτερα ανάμεσα σε αγρότες και ΜΑΤ στον κόμβο του Κιάτου, όπου στήθηκε νέο μπλόκο, όσο οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται σε όλη την επικράτεια.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στα βίντεο και τις εικόνες του korinthostv.gr, oι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι συνάντησαν φραγμό από αστυνομικές δυνάμεις που επιτέθηκαν με γκλοπ και ασπίδες.

Η Εθνική Οδός Πατρών – Κορίνθου έκλεισε νωρίτερα στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στις Σέρρες, οι αγρότες υποχρέωσαν μία κλούβα της αστυνομίας σε άτακτη οπισθοχώρηση, ενώ αίσθηση προκαλεί η συμπεριφορά του οδηγού που χτύπησε πάνω σε δύο τρακτέρ, ενώ πάτησε φρένο την τελευταία στιγμή, ενώ ένας αγρότης βρισκόταν στο δρόμο.

Όπως αναφέρει το voria.gr, όλα συνέβησαν στον κόμβο Πετριτσίου. Ο οδηγός της κλούβας της αστυνομίας κάνει αναστροφή, χτυπάει με ένα τρακτέρ και στη συνέχεια αναπτύσσει ταχύτητα.

Την ίδια ώρα έντρομοι οι αγρότες τρέχουν στην άκρη για να μην τους χτυπήσει το μεγάλο όχημα που ακουμπάει με δεύτερο τρακτέρ, το σπρώχνει και σπινάρει, ενώ ορισμένοι άρχισαν να χτυπούν την κλούβα πριν αυτή απομακρυνθεί με ταχύτητα.

Οι αγρότες των Σερρών έστησαν αρχικά το πρωί μπλόκο στον κόμβο του Λευκώνα και στη συνέχερια σπάζοντας τον φραγμό της αστυνομίας νέο μπλόκο στον κόμβο Πετριτσίου με κατεύθυνση προς τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όπου το απόγευμα της Τετάρτης βρίσκονταν πάνω από 500 τρακτέρ, σύμφωνε με το Live News του Mega.

Στο μπλόκο στα Μάλγαρα επαγγελματίες λαϊκών αγορών και ιδιοκτήτες ταξί

Παράλληλα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο μπλόκο των αγροτών στα διόδια των Μαλγάρων, σε ένδειξη αλληλεγγύης στις κινητοποιήσεις τους, βρέθηκαν το μεσημέρι επαγγελματίες λαϊκών αγορών και ιδιοκτήτες ταξί.

Οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών έκαναν το πρωί πορεία από την περιοχή της Τούμπας προς το ΥΜΑΘ με τα επαγγελματικά τους αυτοκίνητα και στη συνέχεια ενώθηκαν με ιδιότητες ταξί στον σταθμό ΚΤΕΛ Μακεδονία και κατευθύνθηκαν μαζί προς τα Μάλγαρα.

Οι ιδιοκτήτες ταξί απέχουν από το καθήκοντά τους για δεύτερη μέρα στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας τους για επανεξέταση της ρύθμισης για υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση από την αρχή του χρόνου, για κάθε μεταβίβαση οχήματος και για κάθε νέο ταξινομούμενο όχημα.

Οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών επίσης απεργούν, σήμερα, στο πλαίσιο της εικοσιτετράωρης απεργίας που κήρυξε η Γενική Συνομοσπονδία Παραγωγών - Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Ελλάδας, ενάντια στην τεκμαρτή φορολόγησή τους και στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής.

Εκπρόσωποι των τριών κλάδων δήλωσαν την αμοιβαία υποστήριξή τους στους αγώνες τους και υποστήριξαν ότι θα ξανασυναντηθούν σε κινητοποιήσεις, καθώς, όπως είπαν, θα κλιμακωθούν, εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους.

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις: Νέα μπλόκα σε Ήπειρο, Ημαθία και Φθιώτιδα

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και στην Ήπειρο με νέα μπλόκα στους δρόμους, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ειδικότερα, στις 12:00 αγρότες από την Πρέβεζα έκλεισαν την Εθνική Οδό Πρέβεζας-Άρτας στον Λούρο, ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν όσο χρειαστεί προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Αγρότες της Άρτας αναμένεται να βγουν στον κόμβο Κομποτίου πριν την Ιόνια Οδό στις 20:30, ενώ αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσουργοί των Ιωαννίνων θα κλείσουν και πάλι τον κόμβο στο Καλπάκι στις 19:00.

Ταυτόχρονα, από τις 10:15 το πρωί και μέχρι νεωτέρας έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο Κόμβο Νησελίου (276 χιλιόμετρο) έως τον ανισόπεδο κόμβο Κουλούρας (262 χιλιόμετρο) της Εγνατίας Οδού, με κατεύθυνση προς Κοζάνη, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, τα οχήματα εκτρέπονται στον ανισόπεδο κόμβο Νησελίου και μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών, της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Κοζάνης και της νέας περιφερειακής οδού Βέροιας - Νάουσας, εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις και στη Στερεά Ελλάδα, με τους παραγωγούς από Φθιώτιδα και Βοιωτία να κλιμακώνουν τις δράσεις τους και να συγκροτούν νέα μπλόκα σε καίρια οδικά σημεία.

Το πρώτο μπλόκο στην περιοχή της Φθιώτιδας στήθηκε ήδη στην Ομβριακή, όπου περίπου 80 τρακτέρ από τον Δομοκό παρατάχθηκαν στο οδικό δίκτυο, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι αγρότες αναμένουν ενισχύσεις από τα γύρω χωριά, εκτιμώντας ότι μέσα στις επόμενες ημέρες η δύναμη του μπλόκου θα αυξηθεί σημαντικά.

Όπως δηλώνουν, στόχος τους είναι η μαζικοποίηση της κινητοποίησης και η σταδιακή μετάβαση προς την Ε65, με σκοπό το ολιγόωρο κλείσιμο του αυτοκινητοδρόμου στο ύψος του κόμβου Ξυνιάδας, εφόσον οι εξελίξεις το επιτρέψουν.

Παράλληλα, αναβρασμός επικρατεί και στις τάξεις των αγροτών της Λαμίας, όπου ολοκληρώθηκε κύκλος συσκέψεων με συναδέλφους από την ευρύτερη περιοχή. Η απόφαση που ελήφθη είναι η μεταφορά τρακτέρ στον κόμβο του Μπράλου και το κλείσιμο του κομβικού σημείου του εθνικού δικτύου.

Η κινητοποίηση προγραμματίζεται για το ερχόμενο Σάββατο, ενώ ήδη πραγματοποιούνται προσυγκεντρώσεις στα χωριά της κεντρικής Φθιώτιδας και άλλων περιοχών του νομού. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ισχυρού και πολυπληθούς μπλόκου, ως ενιαίο μήνυμα πίεσης.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι αγρότες της Αταλάντης, οι οποίοι σε πρώτη φάση σχεδιάζουν συγκέντρωση στον κόμβο της Αταλάντης. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να ενισχύσουν το μπλόκο του Μπράλου, εφόσον κριθεί αναγκαίο, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός ενιαίου μετώπου αγροτών σε επίπεδο Φθιώτιδας.

Την ίδια ώρα, οι κινητοποιήσεις επεκτείνονται και στη Βοιωτία. Στη Θήβα, οι αγρότες συγκεντρώνουν τρακτέρ σε σημεία γύρω από την πόλη, περιμένοντας μεγαλύτερη συμμετοχή τις επόμενες ημέρες. Στις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθούν προς την εθνική οδό, εφόσον οι δυνάμεις τους ενισχυθούν επαρκώς.

Αντιστοίχως, στον Ορχομενό, αγροτικά μηχανήματα συγκεντρώνονται ήδη από διάφορες περιοχές της Βοιωτίας με σαφή προσανατολισμό την εθνική οδό στη διασταύρωση Κάστρου.

Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζουν την δημιουργία ενός ακόμη ισχυρού μπλόκου που θα ενισχύσει τη συνολική πίεση των αγροτών προς την Πολιτεία. Οι επόμενες ημέρες αναμένονται κρίσιμες, καθώς οι αγρότες φαίνεται να προετοιμάζονται για γενικευμένη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Αποκλεισμοί τελωνείων και κινητοποιήσεις και στη βόρεια Ελλάδα

Σύμφωνα με το radioevros.gr, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται για δεύτερη ημέρα το μπλόκο των αγροτών στο τελωνείο Κήπων, όπου από το απόγευμα της Τρίτης ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης προχώρησε σε αποκλεισμό της εισόδου και εξόδου των φορτηγών διεθνών μεταφορών προς και από την Τουρκία.

Η κυκλοφορία των υπόλοιπων οχημάτων διεξάγεται και σήμερα κανονικά, ωστόσο η αγροτική κινητοποίηση δείχνει να βαθαίνει, με τους παραγωγούς να δηλώνουν αποφασισμένοι για παραμονή «όσο χρειαστεί».

Παράλληλα, λίγα λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι, αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παρά τον αποκλεισμό, επιτρεπόταν η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις. Η απόφασή τους είναι ο αποκλεισμός να διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ώρες.

Λίγα λεπτά μετά τις 13:45 το τελωνείο άνοιξε. Ο αποκλεισμός αφορούσε τόσο την είσοδο όσο και την έξοδο του τελωνείου, ενώ επιτρεπόταν η διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Ακόμα, έληξε και ο συμβολικός αποκλεισμός μιας ώρας που είχαν ξεκινήσει από τις 12:45 το μεσημέρι αγρότες του δήμου Χαλκηδόνας, που έχουν στήσει μπλόκο, από την 1η Δεκεμβρίου, στην είσοδο της περιοχής επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας.

Στην Κομοτηνή, οι αγρότες προχώρησαν νέα διακοπή της κυκλοφορίας στον κόμβο Κομοτηνής της Εγνατίας οδού στο ρεύμα με κατεύθυνση από Αλεξανδρούπολη προς Ξάνθη, σύμφωνα με το paratiritis-news.gr.

Χαλκιδική: Στον κόμβο της Τρίγλιας συγκεντρώνονται αγρότες και κτηνοτρόφοι

Παράλληλα, στον κόμβο της Τρίγλιας ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται από το πρωί, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Χαλκιδικής, σε συνέχεια της χθεσινοβραδινής τους απόφασης.

«Μετράμε δυνάμεις και την Παρασκευή 5/12 θα αποφασίσουμε όλοι μαζί τον τρόπο κινητοποίησής μας», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Νέων Σιλάτων Δημήτρης Παπαπαδάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόσφατη πληρωμή της προκαταβολής ήταν το έναυσμα για να βγουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα στους δρόμους, αφού, όπως είπε, οι παραγωγοί διαπίστωσαν ποσά μειωμένα κατά 35% έως 40% σε σχέση με τις προσδοκίες τους.

Ανέφερε ακόμη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνουν οι ίδιοι οι παραγωγοί, η πληρωμή για την επιτραπέζια ελιά Χαλκιδικής κινείται στο 25% με 30% του καρπού, δηλαδή σε επίπεδο προκαταβολής από τους εμπόρους, όπως είπε.

Στο μεταξύ, όπως είπε, ο ίδιος θα συμμετάσχει σε σύσκεψη που θα γίνει το βράδυ στην Επανομή και στην οποία θα συμμετάσχουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, που προτίθενται να στήσουν αγροτικό μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια». Στη σημερινή σύσκεψη αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την ημέρα, τον τρόπο και τη μορφή των κινητοποιήσεών τους.

Αποκλεισμός της Εθνικής Οδού και στην Αχαΐα

Ακόμα, σε αποκλεισμό της νέας εθνικής οδού Πατρών-Πύργου, στο ύψος της Κάτω Αχαΐας, προχώρησαν σήμερα μετά τις 14:00 το μεσημέρι αγροτοκτηνοτρόφοι της Δυτικής Αχαΐας, λαμβάνοντας ήδη μηνύματα συμπαράστασης από τοπικούς φορείς και τη Δημοτική Αρχή. Η κινητοποίηση έληξε λίγο πριν τις 16:00 και η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά.

«Το βράδυ της Δευτέρας έγινε ένας συμβολικός αποκλεισμός στον κόμβο της Κάτω Αχαΐας. Προχωράμε πλέον σε κινητοποιήσεις διαρκείας μέχρι να αλλάξει γνώμη η κυβέρνηση», τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιώργος Βεσκούκης, όπως αναφέρει το gnomip.gr.

Η κατάσταση σε ένα από τα τρία «μέτωπα» των αγροτικών κινητοποιήσεων (σ.σ. τα άλλα δύο είναι σε Αίγιο και Ερύμανθο) είναι ήδη τεταμένη, καθώς, λόγω της ζωονόσου της ευλογίας, έχει ήδη «ξεκληριστεί» το μεγαλύτερο μέρος της κτηνοτροφίας.

Επιπλέον, οι «πετσοκομμένες» επιδοτήσεις και η πληρωμή μικρού μέρους της βασικής ενίσχυσης στα τέλη του περασμένου μήνα, διεύρυναν το «μέτωπο» και προς την πλευρά του αγροτικού κόσμου της περιοχής.

Το απόγευμα της προχθεσινής ημέρας, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Εργατικό Κέντρο Αιγίου, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση συγκέντρωσης στον Σελινούντα, στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Κορίνθου, στο ύψος της Παναιγιάλειας Ένωσης Συνεταιρισμών. Οι αγρότες ετοιμάζονται επίσης για μπλόκο στη νέα εθνική οδό από αυτή την Παρασκευή, στις 6 μ.μ.

Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ερυμάνθου κάλεσε επίσης τους αγρότες και κτηνοτρόφους σε κινητοποίηση και διαμαρτυρία χθες, Τρίτη, με αφετηρία τη διασταύρωση Κουρλαμπά. Στα αιτήματα των αγροτών περιλαμβάνονται η ευλογιά, η αποζημίωση των πυρόπληκτων και η επιβεβαίωση της πλήρους κάλυψης των πρόσφατων ζημιών.

Σε θέσεις μάχης οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης

Παράλληλα, σύμφωνα με το neakriti.gr, σε θέσεις μάχης θα βρίσκονται οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Κρήτης από την ερχόμενη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, ακολουθώντας τα βήματα των συναδέλφων τους στην υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς έλαβαν χθες την οριστική απόφαση να προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αποκλεισμούς λιμανιών, αεροδρομίων και δρόμων σε ολόκληρο το νησί.

Για τη συγκεκριμένη απόφαση, η οποία έχει αρκετό ρίσκο, λόγω των προβλημάτων που θα προκύψουν στις οικονομικές δραστηριότητες του νησιού και στις μετακινήσεις, συμφώνησε η πλειοψηφία των αγροτικών ενώσεων σε τοπικό επίπεδο, έπειτα από τις μεγάλες περικοπές που εντοπίστηκαν στην πληρωμή της Βασικής Ενίσχυσης που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι παραγωγοί, οι «κουτσουρεμένες» επιδοτήσεις είναι μία μόνο από τις αναρίθμητες προβληματικές καταστάσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο πρωτογενής τομέας της χώρας, με τους ίδιους να μιλούν για συνολική υποβάθμιση της ελληνικής γεωργίας και για έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης, το οποίο θα αποτελέσει οδηγό για την αντιμετώπιση των τεράστιων προκλήσεων, όπως για παράδειγμα το υψηλό κόστος παραγωγής, την κλιματική κρίση και τα αγροτικά χρέη.

Σε ανακοίνωση της Παγκρήτιας Συντονιστικής των αγροτοκτηνοτρόφων αναφέρονται τα εξής: «Καλούμε τους αγροτοκτηνοτρόφους της Κρήτης στις 8/12/2025, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12 το μεσημέρι, στο Παγκρήτιο Στάδιο (Ηρακλείου), σε δυναμική κινητοποίηση για το κλείσιμο αεροδρομίων και λιμανιών. Καλούμε, επίσης, όλους τους φορείς της Κρήτης όλων των κλάδων να συμμετέχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις μας».