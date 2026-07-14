Άργος: «Αναρχοφασίστες, μπαχαλάκηδες, κοπρόσκυλα» - Υπέρ των δύο αστυνομικών και ο πρώην δήμαρχος

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του δημάρχου Άργους – Μυκηνών, Γιάννη Μαλτέζου, ο οποίος υποστήριξε τους δύο αστυνομικούς που τραυμάτισαν θανάσιμα τον 20χρονο μετά από καταδίωξη, δηλώνοντας πως κατά τη γνώμη του δεν έπρεπε να έχουν προφυλακιστεί, το δικό του σχόλιο θέλεσε να κάνει και ο πρώην δήμαρχος Άργους, Δημήτρης Καμπόσος.

Με τη σειρά του, εξέφρασε δημόσια την στήριξή του προς τους αστυνομικούς που σκότωσαν τον 20χρονο στο Άργος, μετά από καταδίωξη, χαρακτηρίζοντας μάλιστα όσους άσκησαν κριτική στις αρχές ως «αποβράσματα».

Στην ανάρτησή του, ο Δημήτρης Καμπόσος υποστήριξε ότι οι αστυνομικοί «έκαναν άριστα τη δουλειά τους με κίνδυνο της ζωής τους» και πως «το κράτος έκανε τεράστιο λάθος που αντί να τους υποστηρίξει, τους έκλεισε φυλακή».

«Θα λέμε την άποψή μας είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει και δεν σας φοβόμαστε», είπε στη συνέχεια.

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Ολόκληρη η ανάρτηση του πρώην δημάρχου Άργους, Δημήτρη Καμπόσου:

«Όλοι οι κομπλεξικοί, οι αναρχοφασίστες, οι μπαχαλάκηδες, τα κοπρόσκυλα , οι εμπρηστές, οι δήθεν κουλτουριάρηδες, οι φονιάδες, οι έμποροι ναρκωτικών, οι νταβατζήδες, βρήκαν ευκαιρία να στραφούν εναντίον της έννομης τάξης και της αστυνομίας, ΠΟΥ ΠΟΤΕ δεν την ήθελαν γιατί τους ενοχλούσε στις παρανομίες τους.

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Με αγανάκτηση σας λέω σε όλους εσάς : άντε να χαθείτε ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ , θα λέμε την άποψη μας είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει και ΔΕΝ ΣΑΣ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ !!!! ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ (με 25 χρόνια υπηρεσία και πλέον) ΕΚΑΝΑΝ ΑΡΙΣΤΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΆ ΤΟΥΣ με κίνδυνο της ζωής τους ! ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΛΑΘΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΊΞΕΙ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΦΥΛΑΚΗ!

Όσο δε για το δήμαρχο Μαλτέζο του δήμου Άργους- Μυκηνών πολύ καλά έκανε και στήριξε στους Αστυνομικούς.! Διαφωνώ όμως για την αναφορά του και τον τρόπο που τοποθετήθηκε στο θέμα του αυτισμού και εν γένει των ΑΜΕΑ».