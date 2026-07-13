Χρυσοχοΐδης για Άργος: «Αποστολή της αστυνομίας οι συλλήψεις, όχι να σκοτώνει παιδιά»

Σαφές το μήνυμα του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, όσον αφορά τον θανάσιμο τραυματισμό του 20χρονου στο Άργος μετά από αστυνομικά πυρά.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡ, ο κ. Χρυσοχοΐδης επεσήμανε πως «η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά».

Στο ίδιο πλαίσιο τόνισε πως οι αστυνομικοί «δεν λειτούργησαν σωστά, υπερέβαλαν και χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή».

Σημειώνεται οι αστυνομικοί, μετά από απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, προφυλακίστηκαν για την πράξη τους.

Διαβάστε επίσης: Αχαΐα: Πυροβόλησαν νεαρό με αεροβόλο όπλο στο κεφάλι

Ωστόσο, μετά την προφυλάκιση, με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από δόλο, ο 20χρονος εξέπνευσε στο νοσοκομείο γεγονός που σημαίνει ότι θα αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο σε βάρος τους.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης, στάθηκε στο ότι «υπάρχουν κανόνες εμπλοκής και ξεκάθαροι κανονισμοί για τη χρήση των όπλων».

«Καθημερινά γίνονται δεκάδες καταδιώξεις από τους αστυνομικούς, με κίνδυνο της ζωή τους. Αν κάποια δεν φέρει αποτέλεσμα, είναι πιο πολύτιμη η ανθρώπινη ζωή» είπε ακόμα και κατέληξε.

«Είμαι μία ενέργεια που πρέπει να εξεταστεί από τα δικαστήρια, τον ποινικό νόμο και την παράβαση του καθήκοντος που έκαναν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί».