Το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε ότι ο καλλιτέχνης «είχε μια εξαιρετικά ευαίσθητη ψυχή» και «βοήθησε πολλούς ανθρώπους που είχαν ανάγκη.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, χαρακτήρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη, «παιδί του Θεού», κάνοντας λόγο για «αθέατες πράξεις αληθινής αγάπης», ενώ αποκάλυψε ότι έκαναν στχνά συζητήσεις μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Διαβάστε επίσης: Γιώργος Μαζωνάκης: Σάλος με τις απαράδεκτες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια αφιέρωσης του Μάλαμα

«Με τον Γιώργο Μαζωνάκη είχα προσωπική γνωριμία και επαφή. Ήταν πολλές οι συναντήσεις μας και αξιοσημείωτες οι συζητήσεις μας μακριά από τα φώτα και τον θόρυβο της δημοσιότητας.

Ο Γιώργος είχε μια εξαιρετικά ευαίσθητη ψυχή και ήταν ένας άνθρωπος με ιδιαίτερα χαρίσματα, εσωτερικούς προβληματισμούς και υπαρξιακές αναζητήσεις.

Υπηρέτησε το ελληνικό τραγούδι με αγάπη, πάθος και συνέπεια για περισσότερα από τριάντα χρόνια και κατάφερε, με το ταλέντο που του χάρισε απλόχερα ο Θεός και με την αυθεντικότητά του, να κερδίσει το κοινό, πέρα από διακρίσεις και τάξεις και να εγγραφεί στη συλλογική μνήμη του λαού μας.

Ο Γιώργος ήταν ένα παιδί του Θεού. Και μέσα στο σκοτάδι - γιατί όλοι μας ανεξαιρέτως δοκιμαζόμαστε από το σκοτάδι - ανακάλυπτε πάντα την έξοδο προς το Φως», δήλωσε αρχικά ο Αρχιεπίσκοπος.

Διαβάστε επίσης: Γιώργος Μαζωνάκης: Η αγκαλιά Παπαρίζου, Μουζουράκη, Καπουτζίδη, Nίνo και Μάστορα στην κηδεία

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στις συνθήκες του θανάτου λέγοντας ότι ήταν απαράδεκτες: «Στάθηκε πάντα, ανώνυμα και σιωπηλά, γιατί έτσι συνειδητά επέλεγε, δίπλα σε συνανθρώπους μας που είχαν ανάγκη, χωρίς να ζητά αναγνώριση και χωρίς να μετατρέπει αυτή την ανάγκη του άλλου σε αφορμή προσωπικής προβολής. Με αθέατες πράξεις αληθινής αγάπης ως άνθρωπος.

Είμαι συγκλονισμένος από τον άδικο χαμό του υπό συνθήκες πραγματικά απαράδεκτες. Ενώνω την προσευχή μου με τις προσευχές της Οικογένειάς του, των ανθρώπων που τον αγάπησαν και των συνεργατών του.

Και εύχομαι ο Θεός της αγάπης και του ελέους, που τα πάντα γνωρίζει και βλέπει, να αναπαύσει την ψυχή του και να χαρίζει στους οικείους του δύναμη και παρηγοριά. Αιώνια του η μνήμη», είπε κλείνοντας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για τον Γιώργο Μαζωνάκη.