Αριστοτέλης Χαντζής: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού – Κάλεσμα σε συγκέντρωση

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Αριστοτέλης Χαντζής, γεγονός που επέβαλε την άμεση και εσπευσμένη διακομιδή του από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς» στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», όπου και μεταφέρεται αυτή την ώρα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών, η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σοβαρότατες επιπλοκές, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με πολυοργανική ανεπάρκεια. Αυτή προκλήθηκε στο πλαίσιο παρατεταμένης ασιτίας και σε συνδυασμό με την εκδήλωση ενός σοβαρού συνδρόμου επανασίτισης.

Οι θεράποντες ιατροί δίνουν μάχη για να αντιμετωπίσουν μια σειρά από βαριά ιατρικά ζητήματα, όπως καρδιακή βλάβη, ηπατική δυσπραγία, ραβδομυόλυση, καταστολή του μυελού των οστών και έντονες ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Παράλληλα, ο ασθενής παρουσιάζει αναπνευστική ανεπάρκεια, η οποία καθιστά αναγκαία τη χορήγηση οξυγόνου με τη μέθοδο high-flow.

Με αφορμή τις ραγδαίες και ανησυχητικές αυτές εξελίξεις για τη ζωή του, η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών απευθύνει μαζικό κάλεσμα για τη διεξαγωγή συγκέντρωσης αλληλεγγύης στον σύντροφό τους, Αρίστο. Η κινητοποίηση είναι προγραμματισμένη για σήμερα το απόγευμα στις 16:30, έξω από το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού επί της οδού Υψηλάντου, στο ύψος του πάρκου.