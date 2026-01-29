Ακόμη δεν έχουν διαπιστωθεί τα αίτια του πολύνεκρου συμβάντος στη μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα,και σήμερα (29/1) ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, ζήτησε προκαταρκτική έρευνα, η οποία θα επικεντρωθεί σε διάφορες πτυχές της έκρηξης, μεταξύ των οποίων η πιθανή εμπλοκή ανθρώπινου παράγοντα και η κατάσταση των εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στα πλαίσια της εξέτασης για το αν είχαν γίνει έργα αδοποιίας και ασφαλτόστρωσης μέσα στο προαύλιο της επιχείρησης που επηρέασαν τους σωλήνες, βρέθηκε ότι όντως το καλοκαίρι έγιναν οι παρακάτω εργασίες.

Κατά τις εργασίες, τα βαρέα οχήματα είναι πιθανό να προκάλεσαν τη διάτρηση του σωλήνα κάτω από το οδόστρωμα, με το αέριο να «ποτίζει» το υπέδαφος. Μάλιστα, το παραπάνω δεν αρνήθηκε ούτε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κατά την κατάθεσή του.

Αυτή τη στιγμή, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Απόδειξης Εγκλημάτων και Ερευνών (ΔΑΕΕ) βρίσκεται στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα για να ερευνήσει τα εξής:

Αν υπήρχε άδεια λειτουργίας εγκατάστασης των υπέργειων δεξαμενών

Αν το υπόγειο είχε σχέδια και αν είχαν υποβληθεί για να πάρει την άδεια η επιχείρηση

Εξετάζουν τις οικοδομικές άδειες της μπισκοτοβιομηχανίας που θα κάνουν από την Πολεοδομία που ανήκει στο δήμο

Με βάση μελέτη που υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 στην Πυροσβεστική, το εργοστάσιο είχε πέντε ανιχνευτές και αισθητήρες κοντά στους φούρνους στο ισόγειο των εγκαταστάσεων, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί, ενώ το υπόγειο δεν είχε εξαρχής ανιχνευτή.

Παράλληλα, σήμερα αναμένεται να κατατεθεί το πόρισμα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) στην Εισαγγελία.

Υπενθυμίζεται ότι, το επικρατέστερο μέχρι τώρα σενάριο είναι η διαρροή προπανίου από πιθανή αστοχία υλικού ή φθοράς σε συνδυασμό με τον ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή κάποια αθέλητη πρόκληση σπινθήρα.

Η επιθεώρηση εργασίας και τα όρια του συστήματος

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα, η πρόεδρος του ΔΣ ΕΛΙΝΥΑΕ, Ρένα Μπαρδάνη, τόνισε στην ΕΡΤ, ότι το δυστύχημα ανέδειξε ένα συνολικό πρόβλημα: το σύστημα ελέγχων είναι ανεπαρκές. Δεν αφορά μόνο την Επιθεώρηση Εργασίας, αλλά ένα σύνολο φορέων που οφείλουν να υλοποιούν συγκεκριμένες δράσεις.

Η Επιθεώρηση Εργασίας, όπως εξήγησε, έχει νομική υποχρέωση να πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους, να εξετάζει τους χώρους εργασίας και να αναλύει τα αίτια των ατυχημάτων. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνεται και ο έλεγχος «άυλων» παραγόντων, όπως οι ψυχοσωματικοί κίνδυνοι των εργαζομένων.

«Η διαρροή ήταν μακροχρόνια»

Ο διορισμένος πραγματογνώμονας της ΔΑΕΕ, Ξενοφών Τσότρας, ανέφερε ότι οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς το σημείο της έκρηξης παραμένει δύσκολα προσβάσιμο λόγω καταρρεύσεων.

Επεσήμανε ότι το προπάνιο είναι βαρύτερο από τον αέρα και συγκεντρώνεται προς τα κάτω. Η διαρροή, όπως εκτίμησε, δεν ήταν πρόσφατη αλλά μακροχρόνια. Αν και υπάρχουν ανιχνευτές διαρροής, δεν είναι ακόμη γνωστό αν υπήρχαν στο συγκεκριμένο εργοστάσιο.