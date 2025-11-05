Και δεύτερο άτομο που πυροβολούσε από ψηλά, φέρονται να αναζητούν οι αρχές για το μακελειό στα Βορίζια, μετά τη σύλληψη του γαμπρού του 39χρονου θύματος.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, πέραν το 43χρονου που συνελήφθη, φέρεται να αναζητείται ένα ακόμα άτομο από την οικογένεια του θύματος, πρόσωπο που ωστόσο δεν έχει ταυτοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Βορίζια: Στα χέρια της ΕΛΑΣ βίντεο με τον γαμπρό του 39χρονου θύματος να πυροβολεί

Νωρίτερα, το Mega μετέδωσε ότι η ΕΛΑΣ φέρεται να έχει στη διάθεση της βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο καταγράφεται ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη να πυροβολεί από ταράτσα στην αιματηρή συμπλοκή το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με το Mega, στο βίντεο διακρίνεται ο 43χρονος να βρίσκεται ψηλά στο χωριό κοντά στα σπίτια που ανήκουν σε συγγενείς του 39χρονου. Υπενθυμίζεται ότι ο θάνατος της 56χρονης νοσοκόμας Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη φέρεται να προήλθε πιθανότατα από καλάσνικοφ.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες που μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο βίντεο φαίνεται ο 43χρονος να πυροβολεί με τουφέκι καλάσνικοφ από ψηλά, ενώ από την πρώτη στιγμή υπήρχαν μαρτυρίες για την συγκεκριμένη ενέργεια.

Ο 43χρονος συνελήφθη σήμερα από αστυνομικούς και κρατείται για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς σε σπηλιά που βρίσκεται μέσα σε αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του βρέθηκε μια καραμπίνα και φυσίγγια.

Ωστόσο, μετά την ταυτοποίηση του για εμπλοκή στο μακελειό, με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, αναμένεται αύριο να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για αυτό, με βάση τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. και η οποία περιλαμβάνει το προανακριτικό υλικό για τη συμμετοχή και το ρόλο του στην υπόθεση.

Τη Δευτέρα η απολογία των τριών αδερφών

Παράλληλα, στον ανακριτή αναμένεται να βρεθούν τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί, τα τρία αδέλφια που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στην αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια.

Τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών κρατούνται από τη στιγμη που παραδόθηκαν στις Αρχές τη Τρίτη (4/11) στο Αστυνομικό Μέγαρο, στο οποίο έφτασε ανακριτής που ανέλαβε την υπόθεση ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω εντάσεις.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία και η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Νωρίτερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται ότι φυγάδευσε τον ένα από τους τρεις κατηγορούμενους που παραδόθηκαν στις αστυνομικές αρχές.

Εξαφανισμένα τα όπλα της συμπλοκής

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, κανείς δεν έχει μιλήσει ακόμα για τα όπλα του μακελειού. Οι δυνάμεις των ΕΚΑΜ ερευνούν κάθε πιθανό και απίθανο σημείο. Ψάχνουν ανοιχτούς τάφους και πηγάδια με ανιχνευτές μετάλλων για τον παράνομο οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι «μέχρι στιγμής ο οπλισμός που έχει χρησιμοποιηθεί δεν έχει βρεθεί. Η μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιείται εδώ και ημέρες στον Ψηλορείτη.

Ωστόσο μέχρι και τώρα δεν έχει βρεθεί τίποτα και όσοι γνωρίζουν κάτι δεν μιλούν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι 9άρια πιστόλια, καλάσνικοφ και κυνηγετική καραμπίνα».