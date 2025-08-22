«Δείξτε ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο»: Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Νίκαιας καταγγέλλουν δεκάδες τηλέφωνα

Ανακοίνωση γεμάτη «καρφιά» για τον Άδωνι Γεωργιάδη και για τα δεκάδες τηλεφωνήματα που δέχονται καθημερινά ώστε να δείξουν «ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο» Τομ Γκρίνγουντ (Tom Greenwood) που τραυματίστηκε με «γουρούνα» στη Μύκονο, καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου στη Νίκαια.

Το Σωματείο αναφέρει στην ανακοίνωση πως κάνουν όσο καλύτερα μπορούν τη δουλειά τους δίχως να διαχωρίζουν τους ασθενείς σε φτωχούς και δισεκατομμυριούχους, ενώ φροντίζουν δεκάδες περιστατικά στη βάρδια, για τα οποία δεν έκανε καμία αναφορά ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης που βρήκε την ευκαιρία να παινέψει το ΕΣΥ και το πόσο καλά λειτουργεί.

Μάλιστα στα συγχαρητήρια του Άδωνι Γεωργιάδη, το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Νίκαιας εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για τον «υπουργό Εμπορίας της Υγείας» όπως τον χαρακτήρισε.

Αναλυτικά ανακοίνωση του Σωματείου:

«Το σωματείο του νοσοκομείου της Νίκαιας εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις δηλώσεις του υπουργού Εμπορίου της Υγείας, σχετικά με την διακομιδή του “δισεκατομμυριούχου πολυτραυματία” όπως αναφέρει ο ίδιος σε ανάρτηση του, που από το ΚΥ Μυκόνου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μας που εφημέρευε, μπήκε στο χειρουργείο και κατόπιν στη ΜΕΘ.

Κατ’ αρχήν ευχόμαστε καλή ανάρρωση στον ίδιο και στους οικείους του, όπως και σε όλους τους ασθενείς που έγιναν εισαγωγή στη χθεσινή εφημερία.

Ωστόσο νιώθουμε την ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα:

Ότι το υπουργείο υγείας και η κυβέρνηση κατηγοριοποιούν τους ασθενείς με βάση την τσέπη και όχι την πάθηση τους το έχουμε καταλάβει. Με τα απογευματινά χειρουργεία, τα απογευματινά ιατρεία, την πριμοδότηση του ιδιωτικού τομέα.

Ωστόσο, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι τραυματιοφορείς, οι τεχνολόγοι δεν αντιμετωπίσαμε έναν “δισεκατομμυριούχο πολυτραυματία” αλλά έναν βαρέως πάσχοντα ασθενή και κάναμε τα ίδια που κάνουμε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, με την ίδια αυτοθυσία, με τις ίδιες δυσκολίες, τα ίδια εμπόδια που βάζει η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση.

Προς ενημέρωση της κυβέρνησης στην ίδια εφημερία έγιναν και άλλες αεροδιακομιδές και χερσαίες διακομιδές διασωληνωμένων και μη ασθενών, κάποιοι από τους οποίους επίσης μπήκαν άμεσα χειρουργείο.

Μπορεί να μην είναι δισεκατομμυριούχοι και να μην αξίζουν αναφοράς από τον υπουργό, αλλά αυτό συμβαίνει σε κάθε εφημερία σε όλα τα νοσοκομεία.

Προς ενημέρωση επίσης της κυβέρνησης, δυστυχώς σε κάθε εφημερία γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών που θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αλλά δεν τα κατάφεραν γιατί το υποστελέχωμενο ΕΚΑΒ άργησε να πάει.

Είναι τουλάχιστον προκλητικό να καπηλεύεται ο υπουργός υγείας την δική μας δουλειά, την προσφορά όλων των υγειονομικών, στην οποία όχι μόνο δε συμβάλλει αλλά την εμποδίζει με την πολιτική που εφαρμόζει, για να διαφημίσει την κυβέρνηση.

Η άρνηση της διακομιδής του ασθενή από τον ιδιωτικό τομέα υγείας αποδεικνύει για άλλη μια φορά αυτό που οι υγειονομικοί των δημόσιων νοσοκομείων ήδη ξέρουμε:

Τον παρασιτικό ρόλο του ιδιωτικού τομέα υγείας που όταν τα πράγματα δυσκολέψουν δηλώνει αδυναμία και αφήνει το δημόσιο να “βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά“.

Που είναι εκεί σε ό,τι είναι προσοδοφόρο αλλά όχι σε ό,τι μπορεί να ενέχει ρίσκο που πρέπει να παρθεί για σωθεί μια ζωή.

Αυτόν τον ιδιωτικό τομέα όμως χρηματοδοτείτε προκλητικά κύριε Γεωργιάδη! Μην ανακαλύπτετε τώρα την Αμερική!

Τελειώνοντας, να σας ενημερώσουμε πως τα δεκάδες τηλέφωνα στους γιατρούς που εφημερεύουν για να “δείξουμε ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο” πέρα από προκλητικά μας εμποδίζουν να κάνουμε και τη δουλειά μας. Ευτυχώς ξέρουμε να δείχνουμε το ενδιαφέρον που πρέπει σε όλους τους ασθενείς χωρίς να χρειαζόμαστε τη “βοήθεια του τηλεφώνου”.

Σωματείο Νοσοκομείου Νίκαιας».

Την ανακοίνωση του σωματείου ανάρτησε στο facebook η παθολόγος – λοιμωξιολόγος Όλγα Κοσμοπούλου, μέλος των ΔΣ του Σωματείου και του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ.

Τι συνέβη στον Tom Greenwood

Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας νοσηλεύεται ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Τομ Γκρίνγουντ (Tom Greenwood) που τραυματίστηκε σοβαρά την περασμένη Τετάρτη σε τροχαίο στη Μύκονο, ενώ οδηγούσε όχημα τύπου «γουρούνα».

Ο ασθενής υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει πολλαπλά τραύματα και παραμένει στη ΜΕΘ, σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση.

Όταν έγινε το τροχαίο, προ δύο ημερών, ο Βρετανός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου και άτομα του οικογενειακού κύκλου εκκίνησαν τη διαδικασία να μεταφερθεί σε νοσοκομείο με ιδιωτικό ελικόπτερο, καθώς η ασφαλιστική του κάλυψη δικαιολογεί τη μεταφορά.

Όταν όμως οι γιατροί είδαν πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση του, αρνήθηκαν να τον μεταφέρουν με το ελικόπτερο και οργανώθηκε διακομιδή του Βρετανού δισεκατομμυριούχου με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ.

Σχολιάζοντας τα οξυμένα ανακλαστικά που έδειξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε για το ΕΣΥ: «Έκανε αυτό που δεν μπόρεσε μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές της γης». Ο Τομ Γκρίνγουντ είναι ιδρυτής της Volt και CEO της Velocity.

Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για το περιστατικό

Το δυσάρεστο αυτό περιστατικό επιβεβαίωσε το πρωί της Πέμπτης (21/8) ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, χωρίς να κατονομάσει όμως τον ασθενή.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, η σύντροφός του θέλησε να χρησιμοποιήσει, όπως ήταν λογικό και επόμενο, την ιδιωτική του ασφάλιση, η οποία έστειλε ελικόπτερο για την αεροδιακομιδή του.

Ωστόσο, οι γιατροί που τον είδαν, διασωληνωμένο, ενημέρωσαν ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν πολύ σοβαρή και οι πιθανότητες επιβίωσης ελάχιστες και έτσι αρνήθηκαν να τον παραλάβουν.

Τελικά, οργανώθηκε αεροδιακομιδή με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ προς το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

«Ο δισεκατομμυριούχος μεταφέρθηκε πολυτραυματίας στο Κέντρο Υγείας, σταθεροποιήθηκε και ξεκίνησε διαδικασία διακομιδής» είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της πτήσης χρειάστηκε να του γίνει ανάταξη δύο φορές. Τέλος, σημείωσε ότι ο γιος του Γκρίνγουντ στο Λονδίνο έμεινε εντυπωσιασμένος από την αντιμετώπιση των γιατρών του ΕΣΥ.

Πηγές από το νοσοκομείο αναφέρουν ότι η υγεία του έχει σταθεροποιηθεί, ωστόσο παραμένει σε πολύ σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Ποιος είναι ο Tom Greenwood

Τομ Γκρίνγουντ | AP

Ο Τομ Γκρίνγουντ είναι ιδρυτής και CEO της Volt. Ευρωπαϊκής fintech εταιρείας που ειδικεύεται στις άμεσες πληρωμές και στις συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο, έχοντας έδρα το Λονδίνο. Ιδρύθηκε το 2019 και μέσα σε λίγα χρόνια καθιερώθηκε ως βασικός πάροχος υπηρεσιών open banking στην Ευρώπη.

Ο Γκρίνγουντ θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παράγοντες στην ψηφιακή τραπεζική και έχει συμβάλει στην προώθηση λύσεων που αλλάζουν τον τρόπο που επιχειρήσεις και καταναλωτές πραγματοποιούν συναλλαγές.